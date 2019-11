Politica



Violenze nel carcere: Barsanti chiede nuovo incontro in Commissione con garante detenuti e sindacato agenti penitenziari

venerdì, 22 novembre 2019, 11:55

Dopo i ripetuti episodi di violenza nella casa circondariale di San Giorgio il consigliere comunale di opposizione, membro della Commissione sociale, chiede che questa metta al più presto all'ordine del giorno un incontro urgente con il Garante dei detenuti e con il sindacato degli agenti penitenziari.

"Ad un anno esatto dal sopralluogo della Commissione sociale presso la casa circondariale di S.Giorgio - dichiara in una nota il Consigliere Barsanti - mi pare che la situazione non sia migliorata in termini di sicurezza ma, anzi, risulti peggiorata. I ripetuti episodi di aggressioni da parte dei detenuti, soprattutto stranieri, nei confronti delle guardie carcerarie avvenuti in questi ultimi giorni rendono la situazione preoccupante. È nostro dovere occuparcene, perché a livello comunale possiamo quantomeno cercare di farci portatori di problemi ed esigenze da segnalare al Ministero."

"Dato che non ho ancora letto dichiarazioni su questi ultimi episodi da parte del Garante dei detenuti - prosegue Barsanti - chiederò formalmente al presidente della Commissione di inserire al più presto all'ordine del giorno un incontro; non solo col Garante, ma anche con i rappresentanti di categoria delle guardie penitenziarie, oggetto di una gestione delle carceri a livello nazionale fallimentare e pericolosa. Incontro da fare in Comune o attraverso un nuovo sopralluogo in San Giorgio, ma che sicuramente deve portare la Commissione ad ascoltare anche le versioni e le esigenze di chi rappresenta coloro i quali si trovano in prima linea a fronteggiare una situazione che è divenuta insostenibile."