Politica



69 milioni di euro per il nuovo piano dei lavori pubblici dell'amministrazione Tambellini

lunedì, 30 dicembre 2020, 21:54

di lorenzo vannucci

Scuole e sociale in testa, ma anche mobilità urbana ed infrastrutture: sono questi i punti salienti della manovra economica triennale illustrata dall'amministrazione Tambellini nel corso del consiglio comunale tenutosi questa sera presso la sede di Palazzo Santini. Un disegno complesso che prevede un investimento totale di 69 milioni di euro, distribuiti in modo proporzionale seguendo le esigenze rilevate come preminente dalla stessa maggioranza.



Ad illustrare il documento è stato l'assessore Celestino Marchini, il quale ha evidenziato come ciò che è stato approvato dall'assemblea consiliare sia perfettamente in linea con ciò che l'amministrazione ha sempre detto di voler perseguire nel proprio mandato: "Investiremo su scuole e verde senza lasciare indietro nessuno", ha spiegato il rappresentante della Giunta.

69 milioni, dunque. 69 milioni ripartiti in vari capitoli di spesa proporzionati alla misura in cui l'amministrazione intende portare avanti i propri interventi: 1 milione e 800 mila euro se ne andranno solamente per interventi necessari ad alcuni plessi scolastici di competenza comunale, mentre 280 mila saranno in favore degli impianti sportivi. 694 mila euro saranno destinati ad interventi sugli edifici comunali e, in aggiunta, sono previsti anche investimenti per ciò che riguarda l'ambiente e l'illuminazione.



Nel 2020 sono previsti investimenti di 7 milioni per San Concordio e San Vito. A bilancio anche alcune voci che vengono destinate all'Expo del fumetto, alla ristrutturazione dell'auditorium di san Romano,al il restyling del teatro del Giglio, argomento molto discusso nell'ultimo consiglio comunale, del teatro di san Girolamo e del teatro Nieri di Ponte a Moriano. Altri fondi sono stati destinati a ciò che riguarda la mobilità sostenibile e la manutenzione stradale.