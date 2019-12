Politica



A Campo di Marte funzioni socio-assistenziali. E Tambellini dice no all'acquisto

mercoledì, 11 dicembre 2019, 13:45

di lorenzo vannucci

Va sempre più delineandosi il futuro dell'ex area Campo di Marte che, dopo la seduta del consiglio comunale tenutasi nella serata di ieri presso la sede di Palazzo Santini, si vede pronta ad accogliere funzioni sociosanitarie. Questo a seguito dell'iniziativa della maggioranza consiliare che, per tramite di Cristina Petretti, colei che detiene le deleghe alla sanità, ha presentato un ordine del giorno in tal senso, del giorno licenziato favorevolmente dall'assemblea. "In ogni caso - ha sottolineato Petretti - del tutto sarà discusso nuovamente nella conferenza dei sindaci in programma per il 20 dicembre".



Durante la discussione consiliare varie sono state le prese di posizione di dissenso da parte delle opposizioni, le quali chiedevano che il comune acquisisse una porzione dell'area ex Campo di Marte e che, sull'argomento, avevano presentato una mozione che vincolava l'amministrazione, tra le altre cose, a garantire l'interesse pubblico dell'area. Ma la mozione è stata respinta e le divergenze sono state molte, con l'eccezione del fatto che, come detto, la stessa maggioranza ha aperto alla possibilità che nell'area possano essere inserite funzioni socio sanitarie.

Durante l'assemblea comunale vari sono stati gli interventi, da parte delle minoranze, che hanno voluto rimarcare la distanza rispetto a ciò che veniva proposto dall'amministrazione: il consigliere leghista Marco Minniti ha spiegato come "Non è realmente chiaro cosa questa amministrazione abbia intenzione di fare per l'ex area Campo di Marte. Ciò che è limpido è che non c'è la volontà politica di andare contro quanto viene deciso dalla regione Toscana, vera responsabile per ciò che riguarda la riduzione dei servizi della sanità lucchese".



E, se la consigliere Simona Testaferrata di Forza Italia ha richiesto che le situazioni di cronicità e riabilitazione fossero seguite in modo particolarmente attento, il consigliere Alessandro Di Vito )SIAmo Lucca) ha spiegato come sarebbe giudizievole, da parte dell'amministrazione, "considerare la possibilità di lasciare al San Luca la sola sanità per acuti, con l'acquisto da parte del comune dell'area di Campo di Marte, così che varie funzioni possano essere indirizzate nella struttura. Sta proprio al sindaco e alla sua amministrazione fare pressioni affinché la sanità locale possa avere dei risultati positivi". Di Vito ha inoltre sottolineato come le criticità in termine di posti letto e di pronto soccorso al San Luca siano tuttora esistenti, evidenziando anche come il comune avrebbe in realtà già pagato una parte dell'area di Campo di Marte.



E, se da una parte Pilade Ciardetti, presidente della commissione sociale, ha respinto le critiche delle opposizioni, critiche a cui si sono aggiunte le parole di Fabio Barsanti di Casapound, una sintesi efficace sul dibattito in corso è stata fatta dalla rappresentante di Lei Lucca, Donatella Buonriposi: "Al di là di un tentativo di eccessiva semplificazione - ha sottolineato la consigliere - mi sembra di poter dire che si sia tutti d'accordo per ciò che riguarda il fatto che l'area deve essere destinata a funzioni sociosanitarie, formative ed educative. La differenza tra le due mozioni sta semplicemente nel fatto che da una parte si chiede l'acquisto di una porzione di area, dall'altra si respinge questa idea".



E' poi intervenuto il sindaco Alessandro Tambellini, che ha spiegato come "Sotto la mia amministrazione non accadrà mai che il comune vada ad acquisire l'ex Campo di Marte. Sicuramente sono aleatorie le considerazioni del consigliere Di Vito che si lancia in analisi di pagamenti e costi di strutture. Posso chiaramente dire che chiaramente ci sono difficoltà che stiamo cercando di risolvere in tempi brevi e che è nell'interesse di tutti compiere gli sforzi necessari per arrivare ad un miglioramento della situazione. Mi trovo d'accordo sulla collocazione nell'area di attività pubbliche, in particolare per ciò che riguarda l'ambito socio sanitario".