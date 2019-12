Politica



Amici del Porto: “Piazza Coperta” nell’area Gesam, spreco di denaro pubblico"

domenica, 15 dicembre 2019, 09:17

Si è tenuto il 9 dicembre l’incontro con il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, chiesto dalla associazione “Amici del Porto”.



"Il sindaco - spiega l'associazione - ha ribadito la forte volontà della sua amministrazione di costruire la cd. “Piazza Coperta” nell’area Gesam, il cui appalto sta per essere aggiudicato; ha comunicato che non sono possibili modifiche sostanziali al progetto, pena la perdita del finanziamento di 6 milioni di euro e ha negato la possibilità di costituire un “tavolo di confronto”.

"Il consiglio direttivo degli Amici del Porto - afferma -, di fronte ad una posizione così intransigente da parte della amministrazione comunale, ritenendo di dover impedire quello che considera uno spreco di denaro pubblico ed uno sfregio irreversibile non solo al quartiere di S.Concordio, ma a tutta la città di Lucca e alla sua storia, ha deciso una serie di iniziative per informare la cittadinanza e per contrastare il progetto edilizio: 1) un Convegno con la presenza di urbanisti ed esperti di fama nazionale; 2) un Referendum tra favorevoli e contrari alla costruzione della “piazza coperta”; 3) un Concorso di idee a premio sulla riqualificazione dell’area Gesam e la soluzione dei problemi posti dalla presenza del vascone interrato; 4) una raccolta di fondi per finanziare il convegno, il concorso e le spese delle consulenze tecniche e legali finora sostenute".

"Con il convegno - conclude l'associazione - dimostreremo come sia insostenibile, dal punto di vista urbanistico ed edilizio, la costruzione della cd “Piazza Coperta”; col referendum dimostreremo al Sindaco (che ad oggi non ha ancora voluto rispondere alla Petizione presentata lo scorso giugno) che la stragrande maggioranza dei lucchesi, e non solo dei residenti a S.Concordio, è contraria alla Piazza Coperta, e favorevole al recupero del Chiesone e del Porto, con destinazione delle aree residue a verde e parcheggio di superficie; con il concorso di idee, infine, dimostreremo che ci sono alternative possibili, meno impattanti e assai meno costose. Dal punto di vista finanziario, la pretesa del Sindaco che “il parcheggio interrato va completato, perché il Comune potrebbe incorrere nei rilievi della Corte dei Conti se non lo fa” è priva di fondamento, mentre è certo che, se la struttura venisse realizzata, per la grave problematicità idraulica della zona (sotto il piano interrato c’è una falda acquifera in pressione) avrebbe costi di manutenzione e gestione altissimi, destinati a gravare sulle tasse dei lucchesi. E’ il momento di agire, dopo sarà troppo tardi, e la costruzione enorme, pesante, alta 16 metri e dal grande impatto, sarà irreversibile. Per questo chiediamo a tutti coloro che hanno a cuore la storia e l’immagine della città e che sono contro lo spreco del denaro pubblico, di rispondere al referendum, le cui schede verranno distribuite nei prossimi giorni nelle strade del Quartiere e on line nelle varie piattaforme social. Chi vuole contribuire, anche economicamente alla organizzazione del convegno, del concorso di idee e delle spese legali, può versare anche pochi euro sul Conto del Banco BPM, agenzia di Viale S.Concordio, intestato a “associazione Amici del Porto della Formica”, IBAN IT46X0503413704000000004456".