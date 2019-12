Politica



Asl: "Il provvedimento nei confronti del primario del San Luca è a tutela dell’immagine aziendale e dei professionisti che vi lavorano"

lunedì, 30 dicembre 2020, 13:44

In relazione alla vicenda che ha visto applicare una sanzione disciplinare ad un primario dell’ospedale San Luca, la ASL Toscana nord ovest respinge il tentativo di trasformare il caso in una questione politica.



"Infatti - esordisce -, il provvedimento disciplinare ha lo scopo di richiamare al rispetto dei doveri di lealtà a cui ogni dipendente pubblico è tenuto, e di perseguire ogni comportamento che si ponga in contrasto con i principi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. Nel post che è stato pubblicato non erano presenti né frasi ironiche né alcun riferimento alle liste di attesa, ma vere e proprie offese rivolte alla dirigenza, a cariche istituzionali ma anche a semplici colleghi che ogni giorno lavorano per offrire un servizio migliore alla cittadinanza".

"Innanzitutto - afferma -, l’Azienda non si è opposta alle valutazioni espresse dalla Procura perché ha ritenuto che l’immagine del Servizio Sanitario Regionale sia stata salvaguardata viste anche le pubbliche scuse e la convinzione del medico, palesata anche a mezzo stampa, di aver commesso un grave errore. Convinzione confermata dal fatto che il medico ha accettato la sanzione proposta dal collegio disciplinare che, lo si ricorda a chi si propone ora di farne strumento di polemica politica, è organismo terzo e indipendente dalla Direzione Aziendale dell’Asl".

"Inoltre - prosegue -, è vero che è stato escluso il reato di diffamazione, ma al contempo è stata confermata l’inappropriatezza “del canale utilizzato da parte di un soggetto qualificato”, rimandandone la valutazione nella sede “del procedimento disciplinare cui il prevenuto è stato sottoposto”, quindi evidenziando il sicuro rilievo disciplinare del comportamento. Anche il legale del medico, nell’intervista rilasciata agli organi di informazione, ha dato atto della rilevanza che certi comportamenti possono assumere sul piano del rapporto lavorativo, correndo il dirigente il rischio del licenziamento per la rottura del rapporto fiduciario ove le opinioni rese pubblicamente travalichino nell’offesa".

“Non capiamo l’effetto mediatico che questo caso ha suscitato – sottolinea la direzione - visto che tali provvedimenti sono già stati presi nei confronti di altri dipendenti a tutela dell’immagine aziendale e dei professionisti che vi lavorano. Infatti, abbiamo già perseguito l’uso distorto dei social da parte di propri dipendenti e che il Tribunale di Livorno ha di recente confermato che scrivere offese su Facebook rivolte all’Azienda, alla Direzione e alla Regione rispetto all’esercizio della programmazione sanitaria, superando i limiti del diritto di critica, può costituire sia reato, sia illecito disciplinare, quando la pubblicazione, come accaduto anche nel caso del professionista del San Luca, sia accompagnata da frasi ingiuriose".