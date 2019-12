Politica



Asl: "Sulla palazzina ex Onmi affermazioni gravi e diffamatorie"

venerdì, 13 dicembre 2019, 17:01

L’Azienda USL Toscana nord ovest ritiene prive di ogni fondamento e gravemente offensive le parole di un gruppo consiliare sulla palazzina ex ONMI di Piazza della Concordia.

"Parlare di “atteggiamento omertoso” e di “bugie” da parte di Asl e Comune - si legge nella nota - è infatti irrispettoso ed anche diffamatorio rispetto ad un atteggiamento che è sempre stato improntato alla massima correttezza e trasparenza.

A conferma di questo, il direttore del dipartimento tecnico e patrimonio Nicola Ceragioli aveva parlato, in consiglio comunale ed in altre sedi, dell’interesse manifestato dalla Regione Toscana nei confronti di questo edificio.

L’interessamento si è concretizzato con una prima proposta di utilizzo dell’immobile, pervenuta dalla Regione agli uffici dell’Asl in data 12 dicembre.

I previsti interventi di completamento della struttura, tutti a carico dell’ente regionale, consentiranno un’ulteriore valorizzazione della palazzina ex ONMI che, trovandosi tra l’altro al di fuori del perimetro della Cittadella della Salute “Campo di Marte”, è sempre stata considerata e trattata separatamente rispetto ai padiglioni compresi nell’area dell’ex ospedale e per i quali il Comune di Lucca ha indicato l’utilizzo per funzioni socio assistenziali.

L’Azienda, ritenendo le affermazioni diffamatorie, sta valutando quali iniziative intraprendere verso gli autori della pubblicazione".