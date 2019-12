Politica



Barsanti: "L'estrema sinistra condannata per una bomba, mentre io querelato per delle parole. Ma nessuna intimidazione mi fermerà"

martedì, 17 dicembre 2019, 18:08

Fabio Barsanti commenta la sentenza contro Busa Rossetti e la mancata archiviazione della querela del consigliere di maggioranza Claudio Cantini.

"E' emblematico come lo stesso giorno arrivino questi due provvedimenti - scrive Barsanti. Da un lato l'estrema sinistra alla sbarra subisce una condanna pesantissima a 12 anni di reclusione per un reato grave, un attentato incendiario con motivazioni politiche. Dall'altro, nonostante il Pubblico ministero avesse chiesto l'archiviazione, il giudice ha deciso di non archiviare la querela di Cantini contro di me, per parole pronunciate in Consiglio comunale nel pieno svolgimento del mio ruolo istituzionale".

"Lascio la valutazione di queste due situazioni ai lettori, e agli elettori. Mi limito a dire che, nell'uno e nell'altro caso, le intimidazioni non fermeranno il mio lavoro e la mia politica. L'attacco continuo contro ogni forma di dissenso, in Italia come a Lucca, non sortirà altro effetto che quello di rafforzare il fronte sovranista e di tutti coloro che non intendono accettare il sistema della sinistra".