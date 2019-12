Politica



Bindocci contro la Mercanti, Confcommercio e le associazioni di categoria

lunedì, 16 dicembre 2019, 16:18

Secondo il consigliere comunale del movimento 5 Stelle l'amministrazione comunale Tambellini è succube di alcune associazioni di categoria alle quali uniformerebbe la propria politica commerciale:

Non abbiamo capito ancora se l'assessora Mercanti è assessora al Commercio o è assessore a Confcommercio, ci si perdoni la battuta, ma è un pensiero diffuso che si esalta con il vezzo di fare le conferenze stampa a Palazzo Sani e non Santini, e che ha trovato diffusione tra le commesse del centro dopo che è andata a fare la "questua" insieme ad un signore di Confcommercio per la luci natalizie nei negozi del centro, come in diverse commesse ci hanno raccontato.

La cosa sarebbe ridicola se non fosse drammatica, avete letto bene, la questione delle luci di Natale affrontata con l'assessore che fa il giro dei negozi a braccetto con Confcommercio chiedendo i soldi, mettendo in imbarazzo le dipendenti, invece che con un provvedimento serio e strutturale.A questo paradosso si unisce il fatto che abbiamo appreso secondo cui Francesca Pierotti un ex assessore, ora presidente di una commissione, persona che tra l'altro stimo - è entrata in Confesercenti con un ruolo apicale.Il tutto con un giro di valzer di ruoli che coinvolge anche la CNA.

Nutro rispetto per le associazioni di categoria, anche io opero in una associazione della categoria cui appartengo, ed in Confcommercio tra l'altro ho avuto una grande amicizia con il dott. Perna, però bisogna distinguere tra l'interesse generale che deve perseguire la politica e l'interesse di categoria che svolge il settore, interessi talvolta coincidenti, ma non necessariamente.

Il problema è proprio questo che l'amministrazione del Comune di Lucca è succuba delle associazioni di categoria nelle politiche del commercio e delle attività produttive, forse per convenienza elettorale, forse per incapacità di produrre una linea autonoma.L'amministrazione in questi mesi ha lavorato spesso sui soliti settori e sulle solite zone, senza voler fare iniziative significative ed innovative proprio per non rompere certi equilibri, e forse per a tutela di alcune associazioni e dei loro associati.

Quello che manca davvero è una linea strategica sul futuro della città, il Natale tranne per qualche iniziativa promozionale brillante gestita da privati, ne è l'ennesima riprova, niente a che vedere con quello che fanno ad Arezzo dove hanno dedicato una piazza ad un mercatino di Natale di qualità con addobbi e strutture adeguate piuttosto che reiterare quella struttura - da periferie industriali - che c'è in Piazza Napoleone.

In realtà l'amministrazione attuale di cose ne ha fatte e sono per lo più danni, l'aumento delle tasse sul suolo pubblico, l'abbandono della zona dei fossi (sono uscite dalla città due scuole con migliaia di persone che la frequentavano ogni giorno e non si è fatto nessun provvedimento di sostegno a quella parte del centro storico), le insegne da Luna Park enormi su beni come le mura senza sentire la soprintendenza, la strana gestione degli accessi, il ritorno dei bidoni della spazzatura in centro, il nulla di fatto per il Mercato del Carmine, la assenza di progetti per l'area Ex Macelli, l'erba alta e gli spalti devastati per 5 mesi l'anno e sopratutto le periferie completamente dimenticate.... sui problemi seri nessuna risposta seria, dunque.

Una amministrazione seria dovrebbe impegnarsi per migliorare il decoro urbano, garantire il rispetto delle regole, aumentare l'attenzione e la promozione per tutte le attività del Comune e non solo in parte del centro storico od a macchia di leopardo, limitare i temporary, incentivare l'artigianato e le piccole aziende, ripensare la fruibilità del centro storico ed i costi dei parcheggi assurdi anche sulla circonvallazione, qualificare le diverse zone del centro storico (Fossi e Piazza Santa Maria per es.) sostenere la ristorazione ed i negozi di vicinato con progetti specifici, e poi non si dovrebbe dimenticare di tutelare le commesse e di chi lavora nei bar e nei ristoranti, lavoratori sempre dimenticati dalla Amministrazione, che la sera hanno paura di uscire dalla città che ha sortite sempre buie e poco video sorvegliate (ho presentato una mozione in tal senso da mesi!).Una amministrazione segue l'interesse generale con una visione di prospettiva e non può essere prigioniera delle posizioni corporative di chi tutela in modo legittimo interessi di parte.