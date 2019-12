Politica



"Ci vole la ghigna come 'r culo"

mercoledì, 18 dicembre 2019, 18:16

Inedito siparietto ieri sera in consiglio comunale, dove si parlava del Piano Operativo che detterà le regole per lo sviluppo del territorio. Mentre i partiti di opposizione intervenivano per dire la loro, a seguito dell'illustrazione dell'avvio del procedimento da parte dell'assessora Mammini (che evidentemente non ascoltava i suggerimenti della minoranza) la stessa assessora ha postato su Facebook un'immagine con scritto, a caratteri cubitali, "ci vole la ghigna come 'r culo".

Sicuramente, a quanto pare, un riferimento proprio alle argomentazioni che i consiglieri comunali di centrodestra stavano illustrando. L'ex candidato sindaco Remo Santini si è accorto in tempo reale dell'uscita sul social media della Mammini e ha scatenato la polemica.

Lì per lì la difesa della Mammini è stata che il post l'aveva pubblicato durante la pausa dei lavori del consiglio comunale (ma è stata smentita dagli orari, perchè la pubblicazione del post invece è avvenuta alle 23.10 mentre i dipendenti comunali che seguivano i lavori dell'assemblea, su specifica richiesta delle minoranze, hanno accertato che il consiglio comunale si era interrotto in realtà alle 23.15).

Poi, quando Santini ha preso la parola per denunciare questo comportamento e sottolineando che l'assessore si doveva vergognare, lei ha replicato "non mi vergogno affatto". Ma non è finita qui, perché il botta e risposta tra i due sembra che sia proseguito fuori dall'aula. Tutti gli altri? Ammutoliti e imbarazzati. L'uscita della Mammini è sembrata, davvero, fuori luogo...