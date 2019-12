Politica



Cisl Sanità Lucca: "Solidarietà al dottor Fausto Trivella per l'ingiustizia subita"

lunedì, 30 dicembre 2020, 15:20

Cisl Sanità di Lucca esprime solidarietà al dottor Fausto Trivella per quanto subito da parte della direzione della Usl Toscana Nord Ovest.



"La fretta utilizzata dalla direzione per prendere il provvedimento disciplinare nei confronti del professionista (non rispetto dei tempi previsti come prima convocazione da parte del collegio di disciplina e successiva convocazione la vigilia di Natale) - esordisce - la dice lunga sulla voglia di punire".



"Eppure - incalza -, anche a seguito delle precisazioni del dottor Trivella, quanto riportato su Facebook, per altro tolto dopo poco tempo, non erano certamente offese, ma osservazioni sulle liste di attesa. Fattore questo noto alle cronache e ripreso anche dall'assessore Saccardi che, pochi giorni dopo, giudicava la Usl Toscana nord ovest non certamente un esempio da seguire. Ma nonostante ciò, a chi critica o fa osservazioni, se dipendente, si mette il "bavaglio", senza tener conto che il pm, come dichiarato dall'avvocato di parte Trivella, prima che il collegio disciplinare si pronunciasse aveva archiviato il caso".



"Serietà e professionalità del dottor Trivella - conclude - vengono dimostrate dalla sua decisione di trasformare la sospensione in una multa al fine di non privare l'Oculistica di Lucca della sua guida e non mettere in difficoltà una utenza che, causa una non felice gestione delle liste di attesa, avrebbe peggiorato la propria salute. Grazie dottor Trivella, lei a queste cose ci pensa. Cisl Sanità Lucca si augura che anche altri lo facciano".