Comitati Sanità Lucca: "Asl lasci medici e operatori sanitari a fare il loro lavoro"

lunedì, 30 dicembre 2020, 15:26

Anche i Comitati Sanità Lucca (in memoria di Raffaello Papeschi) intervengono in merito al recente episodio che ha visto protagonisti l'Asl e un primario del San Luca oggetto di un provvedimento da parte dell'azienda.



"Noi non abbiamo potuto leggere il post Facebook che il dottor Trivella aveva fatto a proposito delle liste d'attesa - esordiscono -, perché l'autore è stato costretto a rimuoverlo in due ore (talora la sollecitudine è davvero invidiabile)".



"Sappiamo però - spiegano - che il pubblico ministero non vi ha trovato niente di penalmente rilevante. La rilevanza era politica, evidentemente. La Sanità Pubblica è ormai diventata la vetrina della giunta regionale e nessuno deve osare mettere qualcosa fuori posto specialmente a pochi mesi dalle elezioni. Ma noi sentiamo le storie di chi nel "negozio", suo malgrado, è costretto ad entrare e per quanto si addobbi la vetrina sappiamo in che condizioni è il "negozio": mancanza di posti letto, organizzazione disumana del pronto soccorso, mancanza della gestione del post acuto e dell'assistenza domiciliare, mancanza di fondi per l'assistenza agli anziani, carenze nella riabilitazione intensiva, svendita del patrimonio pubblico, liste di attesa, gestione centralista delle mega ASL che ormai hanno completamente perso i rapporti con i territori".



"La ASL, e la giunta regionale che ne nomina i vertici - incalzano -, devono lasciare i medici e gli operatori sanitari a fare il loro lavoro. Lasciateli rispettare il loro codice deontologico che gli impone di esercitare la professione fondandola sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità, senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura. Invece di sanzionarli, ascoltateli, magari hanno qualche idea migliore di quelle che possono venire a chi è più abituato a sedere dietro una scrivania che a frequentare le corsie e gli ambulatori. E consideriamo che il dott. Trivella è un primario,che può permettersi di pagare la sanzione. E chi non se lo può permettere? A cosa andrà incontro? Come definireste questi metodi della maggioranza politica che governa la Toscana?"



"Comunque - concludono -, sappiano lor signori che le critiche di questo medico le trovano ogni giorno sulle labbra dei cittadini. E quelli non riuscirete a sanzionarli anzi, forse, saranno loro a sanzionarvi, a maggio. Perciò ai cittadini chiediamo di continuare a parlare, anche per chi è costretto a tacere. W la Costituzione, W la Libertà".