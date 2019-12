Politica



E' morto un italiano, Claudio Riccardi

domenica, 1 dicembre 2019, 20:21

di aldo grandi

Era nato il 4 gennaio di 74 anni fa. Claudio Riccardi era venuto alla luce a guerra appena finita, nel 1945. Grande appassionato di automobilismo, era stato, negli anni Settanta e Ottanta, un ottimo pilota di rally. Innamorato della politica e da sempre schierato su posizioni decisamente di destra a cominciare dalla sua militanza nel Msi di Giorgio Almirante, era un amico di uno degli esponenti di maggiore spicco e indipendenza di giudizio del partito in Toscana, quel Beppe Niccolai di Pisa. Dopo lo sdoganamento del partito e la sua entrata a pieno diritto nella competizione elettorale per il governo del Paese, unitamente a Forza Italia, è stato per due volte consigliere regionale oltre a consigliere comunale e assessore a Lucca per Alleanza Nazionale e presidente dell'azienda municipalizzata Gesam. Persona raramente sopra le righe, anzi, quasi mai, incline al dialogo e alla disponibilità, attento anche alle ragioni degli altri, avevamo avuto occasione di incontrarlo e conoscerlo diverse volte, ricavandone l'impressione di un uomo particolarmente innamorato del proprio Paese e della sua città di adozione, Lucca, visto che lui era nato a Modena.

La sua scomparsa è avvenuta nel riserbo più assoluto come, del resto, conveniva ad una figura come la sua, aliena dalle esagerazioni, preparata e, appunto, una sorta di memoria storica della destra in Lucchesia e non soltanto. Da studente aveva frequentato l'istituto tecnico commerciale Francesco Carrara.

Era, in tutto e per tutto, un italiano orgoglioso di esserlo che non aveva mai rinnegato né sputato sul passato e sulla storia di questo sfasciato stivale. Alla famiglia le condoglienze della redazione della Gazzetta di Lucca.

Abbiamo voluto pubblicare un ricordo a firma di Alessandro Bianchi, amico di Claudio e ex assessore del comune di Altopascio:

La notizia della scomparsa di Claudio Riccardi da me appresa solo questo pomeriggio mi ha colpito e sconvolto. Con lui ho condiviso anni di militanza politica attiva e grazie a lui ho potuto affrontare ostacoli e asperità della vita amministrativa contando sull'esperienza e la sagacia che sapeva trasmettere. Quando nel 1994 un gruppo di giovani di cui ho avuto il piacere e l'onore di fare parte, decise di aprire la sede di Alleanza Nazionale ad Altopascio, fu lui che fece da apripista in questa avventura che di lì a poco vide un partito di minoranza come il nostro, prendere il 24 per cento alle politiche nel comune di Altopascio. Fu anche grazie alla sua esperienza che questo gruppo prese forza e coagulò attorno a sé tanta bella gioventù che ha poi attivamente fatto parte delle successive amministrazioni pubbliche. Claudio racchiudeva in sé grandi qualità di mediazione, dialettica e fermezza quando necessaria, ma sempre senza perdere le staffe. Il suo aplomb e la signorilità lo hanno accompagnato anche nelle più dure battaglie politiche sia come dirigente di partito, che come consigliere e assessore comunale a Lucca. Con la sua scomparsa se ne va per me un grande amico, una persona che ha saputo prendermi per mano e, giovanissimo quale ero, condurmi con garbo nella politica che riusciva a far amare e comprendere. Con lui se ne va un vero "signore della politica", quella politica che oggi davvero pare un retaggio di un lontano passato.

Nella foto: Claudio Riccardi con l'amico Francesco Rafanelli al Giro d'Italia '76, partenza da Torino in piazza San Carlo.