Politica



Elezioni provinciali, Marchetti: "Bene FI con Marcucci in un gran risultato di squadra"

lunedì, 16 dicembre 2019, 13:26

«Con l’elezione del Consigliere comunale di Pietrasanta Matteo Marcucci, espressione diretta di Forza Italia, e quella sfiorata di un soffio del Capogruppo azzurro a Capannori Matteo Scannerini, Forza Italia centra un ottimo risultato alle elezioni provinciali di Lucca».

«Come Coordinatore provinciale di Forza Italia rivolgo i miei complimenti a Marcucci a cui passo il testimone anche come Consigliere provinciale uscente di Alternativa Civica di Centrodestra, lista il cui gran risultato è certamente merito del lavoro dell’intera squadra che si è raccolta attorno a Alberto Giovannetti. Grazie alla sua disponibilità e al suo impegno il centrodestra per la prima volta porta in Consiglio provinciale 5 rappresentanti».

«Naturalmente un augurio di buon lavoro al Presidente eletto Luca Menesini».

Così Maurizio Marchetti, coordinatore provinciale di Forza Italia a Lucca e consigliere provinciale uscente per Alternativa Civica di Centrodestra, commenta l’esito delle elezioni provinciali svoltesi ieri a Lucca.