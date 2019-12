Politica



Elezioni provinciali, Recaldin (Lega): "Auguri di buon lavoro ai nostri due eletti"

lunedì, 16 dicembre 2019, 11:02

"Una grande affermazione a livello provinciale della Lega, che elegge ben due consiglieri provinciali confermandosi come forza di riferimento del centrodestra nel territorio lucchese e toscano" dichiara Andrea Recaldin, commissario provinciale del partito di Matteo Salvini a Lucca.



"I migliori auguri di buon lavoro vanno ai nostri due eletti: Mirco Masini di Massarosa ed Ilaria Benigni di Capannori. Sapranno rappresentare al meglio il partito nello svolgimento del loro mandato in seno al consiglio provinciale di Lucca, un organo ancora importantissimo per l'amministrazione del territorio" prosegue Recaldin.



"Un grande gioco di squadra ha permesso di eleggere ben due consiglieri, classificati al secondo e terzo posto, questo è stato possibile grazie ad una organizzazione tra i nostri eletti nei vari comuni della provincia che hanno lavorato con spirito di gruppo. Ringrazio perciò - conclude Recaldin - tutti coloro che hanno seguito le indicazioni del partito con serietà e correttezza al fine di raggiungere questo grande ed importante risultato".