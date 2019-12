Politica



Ex Campo di Marte, il centrodestra presenta una mozione: "Tutelare gli interessi pubblici"

mercoledì, 11 dicembre 2019, 12:14

di lorenzo vannucci

Una mozione, che sarà presto discussa in consiglio comunale, presentata dai gruppi di opposizione che rispondono al centrodestra e che chiede all'amministrazione, tra le altre cose, il rispetto dell'interesse pubblico per un'area che dovrà, qualsiasi cosa sarà decisa, avere interventi di vario tipo: questa l'iniziativa che l'assemblea cittadina lucchese sarà chiamata a discutere, proseguendo di fatto il percorso di revisione delle aree urbanistiche cominciato qualche settimana fa.



"No a varianti urbanistiche che possano portare all'illuminazione della zona acustica 2 - si legge nella mozione -in quanto unica e strategica area territoriale della nostra città dove si possono collocare strutture socio assistenziali. Vogliamo inoltre, così come è stato per Pistoia e Prato, che si provveda ad acquisire nel patrimonio del comune, l'ala in dismissione dell'azienda sanitaria, previo accordo di programma e che si mantenga l'attuale funzione sanitaria, con eventuali ampliamenti al socio sanitario".



E, a proposito di sociosanitario, nella mozione si chiede anche di "predisporre una ricognizione sociosanitaria finalizzata ad un planning generale, in modo che l'azienda sanitaria quantifichi le funzioni sanitarie che ha necessità di collocare all'interno dell'ex presidio e, allo stesso tempo, che il comune definisca le funzioni sociali che vi potrebbe trasferire, funzioni sociali già in parte delineate con lo studio SINLOC".



In conclusione la mozione chiede anche, a sindaco e giunta comunale, "di attivare o trasferire immediatamente quelle funzioni sanitarie necessarie a supportare le attività del San Luca in modo da renderlo più funzionale e di implementare le funzioni e le attività territoriali, in particolare la diagnostica, in modo che il cittadino abbia anche un valido riferimento territoriale come possibile alternativa all'ospedale".