Giovanni Ricci nuovo presidente provinciale giovani di Forza Italia

lunedì, 2 dicembre 2019, 14:38

A seguito del congresso Forza Italia di sabato scorso, successione alla presidenza provinciale di Fi giovani. Al posto di Matteo Scannerini Giovanni Ricci, 22 anni.

"Avrà sicuramente modo di dimostrare il suo valore nei mesi a venire - scrive Scannerini - Avendo 27 anni, ed essendo già vice coordinatore regionale del movimento, oltre che capogruppo in consiglio a Capannori, è opportuno che anche gli altri abbiano le adeguate opportunità per mettersi in luce ed esprimere le proprie capacità. Giovanni avrà sempre il mio sostegno in tutto quello che farà, in vista delle regionali, delle comunali a Lucca e in generale, per tutte le battaglie che faremo come Fi".