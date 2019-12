Politica



Giovanni Sicca nominato nuovo coordinatore di FI Giovani

sabato, 7 dicembre 2019, 15:01

Nella giornata di oggi, Giovanni Sicca (21 anni, già responsabile provinciale del settore scuole) è stato nominato nuovo coordinatore di Forza Italia Giovani.



“Come prima cosa,” dice Ricci (neo presidente eletto dopo il congresso di sabato scorso) “ho deciso di nominare il nuovo coordinatore dei giovani della nostra cittá capoluogo. Giovanni è un ragazzo che si è sempre messo a disposizione del gruppo e nella mia presidenza dei giovani, valorizzeró sempre chi dimostra impegno e capacità.”



Prosegue ”Io e lui lavoreremo in sinergia come abbiamo sempre fatto, per contribuire a migliorare la nostra città, e per prepararci ai futuri appuntamenti elettorali che ci aspettano.”



Aggiunge direttamente Sicca “ Sono molto onorato dell’incarico che mi è stato affidato e ringrazio sia Giovanni Ricci, per avermi dato questo importante compito da portare avanti, che il partito. In particolar modo, un ringraziamento particolare va a Matteo Scannerini, ex presidente provinciale, che ha sempre creduto nelle mie capacità e ha sempre supportato tutti i miei progetti”.



“Detto questo” Conclude ”ci tengo a fare un augurio di buon lavoro, oltre che al presidente Ricci, anche a Maurizio Marchetti che è stato ri confermato a gran voce coordinatore provinciale e con il quale, insieme a Ricci, lavoreremo a fianco nei prossimi mesi in vista dei prossimi impegni politici”.