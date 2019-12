Politica



Il centrodestra: "Crollo qualità della vita e Lucca ingessata: alle prossime elezioni serve un'alternanza"

mercoledì, 18 dicembre 2019, 16:33

"Lucca crolla di undici posizioni nella classifica della qualità della vita, ma il silenzio del Comune è assordante". Vanno all'attacco i gruppi consiliari di lista civica e partiti di centrodestra dopo la pubblicazione dell'ultima rilevazione da parte del Sole24Ore.



"Quando in passato i risultati di altre graduatorie erano positivi, l'amministrazione Tambellini non ha mancato occasione di celebrarli con comunicati stampa ridondanti in cui si prendeva il merito di presunti miglioramenti - sottolinea l'opposizione -. Adesso che la tendenza è fortemente negativa, tutti zitti: nemmeno una giustificazione, o un impegno a fare qualcosa di più. Un atteggiamento tipico della sinistra. Purtroppo di come Lucca si sta sempre piu' declassando. lo vediamo ogni giorno: a preoccupare è la mancanza di una visione strategica, i ritardi nell'azione della giunta, la confusione sui pochi provvedimenti presi".



Il centrodestra prende ad esempio dall'avvio del procedimento per il Piano Operativo, che è sbarcato ieri sera in consiglio comunale. "A parte i clamorosi ritardi rispetto a quanto annunciato, ancora una volta si enuncia la volontà di realizzare progetti fermi da decenni - sottolineano i gruppi consiliari opposizione - ma non c'è nessuna idea sulla rigenerazione urbana di ampie parti della periferia, così come sul recupero di edifici dismessi. A cui si aggiungere il gravissimo disimpegno per quanto riguarda le politiche di tutela del centro storico sia per quanto riguarda la residenza che per l'accessibilità e la vivibilità di quello che è a tutto gli effetti il simbolo della nostra identità. E per quanto riguarda il resto del territorio, le nuove misure urbanistiche rischiano di provocare un ulteriore ingessamento".



Concludono lista civica e partiti di centrodestra: "I lucchesi finalmente hanno aperto gli occhi sulla mistificazione della realtà fatta da questa amministrazione comunale, che dopo sette anni e mezzo ha combinato poco o nulla. Giunti alla fine del mandato, e visti gli scarsi risultati conseguiti fin qui, con l'aggravante di un'arroganza senza precedenti di alcuni assessori, è ormai chiaro che alle prossime elezioni Lucca debba cambiare maggioranza, al termine di due mandati disastrosi in cui il non volersi circondare da figure competenti (spartendosi le poltrone solo in base alle correnti di partito) ha fatto sprofondare la città nell'oblio. Una città che amiamo profondamente e che ha bisogno di una scossa salutare, e che solo un'alternanza di governo locale potrà garantire".