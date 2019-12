Politica



"Il sostegno al Teatro del Giglio si manifesta con i fatti, come ha dimostrato la maggioranza in questi anni"

sabato, 14 dicembre 2019, 17:34

Il gruppo consiliare di Lucca Civica (Claudio Cantini, Teresa Leone, Andrea Giovannelli, Jacopo Massagli e Gabriele Olivati) replica alle critiche mosse alla maggioranza dal consigliere pentastellato Massimiliano Bindocci:

Dispiace dover leggere l'ennesima polemica sterile del consigliere Bindocci, che non ha trovato di meglio che elargire una solidarietà meramente opportunista ai lavoratori del Giglio, dato che fino a pochi mesi fa si prodigava nell'attaccare il Teatro e le dinamiche interne tra i dipendenti. Ovviamente non è nell'interesse dei lavoratori, né è il ruolo di un Consiglio Comunale, entrare nel merito di una vertenza aperta all'interno di una partecipata del Comune stesso.

Nell'Azienda Speciale è presente una dirigenza fresca di nomina con il mandato di gestire il rapporto con i dipendenti; confidiamo quindi che la situazione sarà superata nell'interesse della collettività e dei diritti dei lavoratori.

Il sostegno al Teatro, come ai lavoratori di tutte le partecipate, si dimostra con scelte politico-amministrative, come la decisione di destinare un ulteriore milione e mezzo di euro per interventi nell'edificio del Giglio e del Teatro di San Girolamo, che si aggiungono ai 1,3 milioni già investiti negli anni passati.

Ribadiamo che da sette anni il centrosinistra ha lavorato incessantemente per rendere solide e sostenibili tutte le aziende comunali, ivi compreso il Teatro, che, all'arrivo del sindaco Tambellini era sull'orlo del collasso finanziario, economico e patrimoniale.

Adesso, dopo anni di risanamento, il Giglio è in grado persino di reggere un anno difficile come il 2018, che ha presentato un deficit importante.

Contemporaneamente, in questi anni è stato potenziato il ruolo del Teatro come ente erogatore di un'ampia offerta culturale a prezzi accessibili, come testimoniano i numeri crescenti della presenza di pubblico, e le numerose attività che coinvolgono i giovanissimi. Sono riprese le collaborazioni con altri teatri italiani, e sperimentate sinergie nuove, come quella con Lucca Crea, che vede nel Giglio il fulcro degli eventi principali durante i Lucca Comics& Games.

Quanto fatto sino ad ora è molto positivo, ma non è ancora sufficiente: occorre risolvere i motivi per cui si è presentato un deficit consistente nel 2018, peraltro fatto emergere con colpevole ritardo dalla passata dirigenza.

Nell'ordine del giorno della maggioranza si chiarisce infatti che non basta più un'azione unicamente sul piano finanziario: occorre puntare sul miglioramento dell'organizzazione interna, per far lavorare al meglio una macchina delicata che non è solo un contenitore per spettacoli, ma è un'azienda che fa produzione in un settore estremamente complesso come quello lirico-operistico. Avere un teatro antico, capace di produrre arte tramite le proprie maestranze, è una risorsa di grande valore, di cui forse non tutti siamo pienamente consapevoli. Tale potenzialità deve essere valorizzata al meglio, con una strategia pluriennale, e un management capace ed operativo. Questo è certamente il miglior modo di rispettare l'azienda e chi ci lavora.