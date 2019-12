Politica



La giunta Tambellini ha paura di perdere i voti degli animalisti e attacca il circo

martedì, 24 dicembre 2019, 13:20

Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 19 dicembre una seduta dell'Osservatorio Affari Animali costituito dal Comune di Lucca assieme ai rappresentanti delle associazioni ambientaliste e animaliste lucchesi. Con l'assessorato all'ambiente, il presidente del Consiglio Comunale Francesco Battistini, la consigliera comunale Maria Teresa Leone, i tecnici comunali del settore Ambiente e del Suap, è stato fatto il punto sulla situazione attuale che vede la presenza nel piazzale Don Baroni di un circo con animali.

L'Osservatorio Affari Animali e il Comune di Lucca condannano unanimemente lo svolgimento di spettacoli con lo sfruttamento di animali che, se pur lecito per il quadro normativo italiano, resta così come per il circo in piazzale Don Baroni un'attività eticamente deprecabile.

Il gruppo di lavoro ha preso atto che l'amministrazione comunale, in mancanza di una legge nazionale specifica su questo argomento, non era più in grado di prorogare ulteriormente la moratoria temporanea contro i circhi e gli spettacoli con animali. Tale strumento è stato superato dall'entrata in vigore del nuovo Piano sul commercio, un documento che non ha modo di poter introdurre a livello locale simili restrizioni.

L'amministrazione Comunale e l'Osservatorio Affari Animali sono impegnati a ricercare soluzioni volte a disincentivare la presenza di circhi che utilizzano animali.

Commento del direttore (ir)responsabile Aldo Grandi: una prece