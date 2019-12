Politica



Lega: "Gazebo per stoppare il pericolosissimo MES"

venerdì, 6 dicembre 2019, 09:55

Sabato 7 e domenica 8 dicembre, in diverse località della nostra provincia, la Lega Lucca organizzerà dei gazebo per dare la possibilità ai cittadini di firmare una vera e propria petizione popolare per sottoscrivere un chiaro "No" al MES.



"Il MES - si legge in una nota rilasciata dal Carroccio - è un meccanismo deleterio e pericoloso impostoci dall'Europa che potrebbe intaccare anche i risparmi dei toscani. Sono ben 120 miliardi di risparmi degli italiani che questo governo di sinistra, schiavo della Merkel e di Macron, ha messo a disposizione delle banche straniere senza confrontarsi democraticamente con i cittadini ed il Parlamento".



"In pochi giorni, con grande volontà e determinazione - afferma il commissario provinciale Andrea Recaldin - siamo riusciti a coprire capillarmente il territorio per consentire ai cittadini di poter dare la propria opinione su questo delicato argomento".



"Stiamo raccogliendo i frutti di un impegno costante sul territorio - conclude il commissario - che vede la crescita del partito, sia a livello di tesserati che come nascita di nuove sezioni, precisi punti di riferimento per i nostri sostenitori. Ringrazio fin d'ora, dunque, i tantissimi nostri volontari che, pur in un periodo festivo, s'impegneranno, come sempre, al massimo, per far sì che le persone possano concretamente esprimere il proprio parere su una problematica così rilevante."



Questo l'elenco dei gazebo presenti nella nostra provincia:



Capannori venerdì 6; Sabato 7: Bagni di Lucca, Barga, Altopascio, Querceta e Viareggio;

Domenica 8: Altopascio, Pietrasanta, Camaiore e Massarosa.