Politica



L'ex Cavallerizza Ducale diventerà una palestra per le scuole superiori

martedì, 3 dicembre 2019, 21:40

di lorenzo vannucci

È stata approvata dal consiglio comunale che si è tenuto oggi, presso palazzo Santini, una deroga che permette l'avviamento dei lavori, da parte della provincia di Lucca che ne ha fatto richiesta, alla ex cavallerizza Ducale. L'obbiettivo è ricavare, da un'area estesa che si trova nel centro cittadino, una palestra da destinare alle scuole superiori. Dalla provincia si dicono sicuri: per il 2021 tutto sarà pronto ed i lavori terminati.



A spiegare il tutto è l'assessore, con delega all'urbanistica, Mammini: "La palestra in questione è di proprietà del demanio e in concessione alla provincia di Lucca. Il tutto era, precedentemente, ad uso del ministero della pubblica istruzione. La provincia che la ebbe in concessione volle ristrutturare l'edificio di 800 metri quadrati. La palestra avrà quindi campi da gioco e spogliatoi. La palestra, per ragioni di sicurezza, ha bisogno di un piccolo ampliamento per andare a realizzare una scala e un ascensore. Per questo motivo si chiede una deroga alla normativa vigente. La delibera autorizza la deroga e si approva la messa a disposizione dell'area comunale di 4 metri quadrati alla provincia di Lucca. Siamo felici di restituire alla città un edificio che garantisce un servizio importante, come quello sportivo, alla città".



Pierotti (Pd) è poi intervenuta, sottolineando come " La delibera di per sé è un passaggio dovuto per via di questo ampliamento di quattro metri quadri. È una delibera significativa perché il comune di Lucca dimostra di starsi attivando per il recupero dei beni demaniali e delle funzioni ad essi collegati. Sono contenta che finalmente stasera si possa iniziare una strada che porti un bene comunale ad un utilizzo importante per tutta la nostra città, in particolare per il centro storico".



Anche Forza Italia ha commentato il fatto: "Siamo molto contenti anche noi - ha spiegato la consigliere Testaferrata - se gli immobili vengono restituiti alla cittadinanza. Ribadisco tuttavia che oggi è passata in commissione la delibera e che stasera il consiglio comunale è chiamato a votarla. I tempi sono assolutamente stretti e ce ne chiediamo il motivo. Inoltre si sottolinei che la deroga sembra di una piccola porzione, ma si noti che è quel vano che va a garantire l'accesso. Speriamo inoltre che la previsione dei tempi, per il 2021, venga rispettato. A San Nicolao ci sono ancora i container, nonostante le promesse della provincia". A questo augurio si è accordato anche il consigliere Barsanti (Casapound): "Spero anche io - ha detto - che i lavori vengano portati a compimento in breve tempo, anche a San Nicolao: le scuole sono una componente fondamentale per il centro storico".