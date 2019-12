Politica



Liberiamo l'Italia: "Libertà di espressione e obbligo di fedeltà all'azienda in sanità"

lunedì, 30 dicembre 2020, 12:34

Il movimento politico "Liberiamo l'Italia", recentemente costituitosi a livello nazionale e articolato in comitati territoriali, interviene in merito al provvedimento disciplinare irrogato al dottor Fausto Trivella, primario dell'oculistica lucchese, per un post pubblicato su Facebook. Il movimento prende spunto da questo episodio per segnalare alcune problematiche attinenti la libertà di espressione degli operatori sanitari, in collegamento con l'evoluzione normativa e organizzativa degli ultimi anni.

"Si è conclusa la spiacevole vicenda del Dr. Fausto Trivella, primario di oculistica dell'ospedale San Luca di Lucca, che lo ha visto protagonista per un post su Facebook in cui esprimeva dubbi e critiche in merito all'efficacia delle misure messe in atto dalla Giunta Regionale Toscana e dall'Azienda Usl Toscana Nord Ovest per ridurre le liste d'attesa - esordisce -. Il procedimento disciplinare di cui è stato oggetto si è concluso con 45 giorni di sospensione dal lavoro, commutati col suo assenso in una sanzione pecuniaria. Occorre ricordare che in relazione allo stesso episodio era stata sporta, da parte dell'azienda sanitaria, querela per diffamazione nei suoi confronti, ben presto conclusasi con l'archiviazione da parte del PM".

"In qualità di movimento politico - spiega -, il comitato territoriale lucchese di Liberiamo l'Italia ritiene doveroso proporre alcune riflessioni sulla gravità dell'accaduto, anche in considerazione del fatto che non è la prima volta che i medici incorrono in sanzioni disciplinari per avere espresso perplessità sull'organizzazione sanitaria. La stretta sulla libertà di espressione dei dipendenti pubblici ha subito un'accelerazione negli ultimi anni, da quando il lavoro pubblico è stato progressivamente equiparato al lavoro privato, attraverso l'introduzione del contratto individuale di lavoro, e ancora di più con l'accentuazione dei caratteri aziendalistici che il legislatore ha voluto imprimere a più riprese ad enti pubblici e sanità. Ne discende come corollario l'obbligo di fedeltà gravante sul dipendente pubblico, al pari di ogni altro lavoratore privato; al di là della formulazione civilistica, la giurisprudenza ha spesso inteso tale prescrizione nella maniera più estesa, fino a ricomprendere potenzialmente il divieto a qualsiasi critica rivolta al datore di lavoro e all'operato dell'azienda. Il processo di aziendalizzazione è stato dettato dall'obbligo ossessivo di contenere la spesa pubblica che, come ormai anche i bambini hanno imparato, ci deriva dall'appartenenza all'Unione Europea e dall'obbligo di rispettare gli indiscussi e indiscutibili parametri di finanza pubblica, che condizionano a cascata ogni interstizio della vita economica del paese e vincolano in maniera stringente la possibilità di azione dello Stato".



"In questo clima - continua -, anche le riforme sanitarie sono fortemente dettate dall'esigenza spasmodica di contrarre i costi e devono essere messe al riparo da qualsiasi possibilità di contestazione, poiché non rientrano più nelle reali possibilità discrezionali dei legislatori nazionale e regionali, ma discendono dalla mera declinazione di regole contabilistiche non derogabili. Se adesso mettiamo insieme aziendalizzazione della sanità, privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, obbligo di fedeltà del dipendente e il fatto che, al di là delle dichiarazioni di intenti che si susseguono da circa trent'anni, in sanità non si è mai realizzata la separazione tra inquadramento politico e direzione gestionale, ne deriva una miscela esplosiva. Poiché di fatto la gestione della sanità, in Toscana come altrove, è divenuta organica alla politica, qualsiasi forma di critica rivolta a qualsiasi provvedimento regionale diretto alla sanità viene agevolmente fatto passare come violazione dell'obbligo di fedeltà alla propria azienda, originando un conflitto col diritto costituzionale alla libertà di espressione; per fare un esempio chiarificatore, è come se si pretendesse di sottoporre a procedimento disciplinare un insegnante per violazione dell'obbligo di fedeltà, semplicemente perché ha criticato la "Buona Scuola" di Renzi. Eppure questo in sanità sta avvenendo e stupisce che la contraddizione non sia ancora stata rilevata, almeno come problematica astrattamente latente, da alcun giurista. Sta di fatto che in questo modo, agli operatori sanitari viene fortemente limitata la possibilità di critica politica e di espressione del proprio pensiero su materie sulle quali potrebbero invece offrire un punto di vista qualificato".



"Temiamo - conclude - che anche il dr. Trivella abbia imboccato questo cul de sac. Oltre ad esprimere la nostra solidarietà, consigliamo, però, una minore remissività in casi analoghi che si dovessero ripetere. Non sottovalutiamo la posizione difficile in cui si è venuto a trovare, ma dobbiamo fare appello a tutti affinché certe battaglie di libertà e di civiltà possano e debbano essere combattute sino in fondo".