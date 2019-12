Luca Menesini confermato presidente della provincia

Altri articoli in Politica

domenica, 15 dicembre 2019, 21:22

Valentina Cesaretti, attuale presidente di Confesercenti, passerà alla presidenza di Cna. Al suo posto, sembra ormai cosa fatta, l'ex assessore ai lavori pubblici e consigliere comunale del Pd

domenica, 15 dicembre 2019, 09:17

Si è tenuto il 9 dicembre l’incontro con il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, chiesto dalla associazione “Amici del Porto”

sabato, 14 dicembre 2019, 17:34

Il gruppo consiliare di Lucca Civica (Claudio Cantini, Teresa Leone, Andrea Giovannelli, Jacopo Massagli e Gabriele Olivati) replica alle critiche mosse alla maggioranza dal consigliere pentastellato Massimiliano Bindocci

sabato, 14 dicembre 2019, 17:34

"E' inutile che Asl e Comune continuino ad arrampicarsi sugli specchi e a mistificare la realtà, volendo farci credere che la palazzina ex Onmi è un edificio esterno al perimetro dell'ex presidio ospedaliero di Campo di Marte". Lo sostiene SìAmoLucca

sabato, 14 dicembre 2019, 14:53

Onore allatletica lucchese, con gli atleti della Virtus che qust'ano si sono distinti sia a livello maschile che a livello femminile. La squadra maschile ha otenuto una storia promozione in serie A Oro, mentre le ragazze si sono distinte in Serie B, sfiorando anch'esse la promozione, in serie A Bronzo

venerdì, 13 dicembre 2019, 17:01

L’Azienda USL Toscana nord ovest ritiene prive di ogni fondamento e gravemente offensive le parole di un gruppo consiliare sulla palazzina ex ONMI di Piazza della Concordia