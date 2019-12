Politica



Martinelli (FI) attacca Tambellini: "Responsabilità politiche dell'amministrazione su Campo di Marte"

mercoledì, 11 dicembre 2019, 12:55

"Ci sono evidenti responsabilità politiche dell'amministrazione Tambellini sulla definizione delle future funzioni della struttura di Campo di Marte visto che a distanza di oltre 7 anni alla guida della città di Lucca ha prodotto solo paroleche non si sono tradotte in fatti concreti". A sostenerlo è il consigliere comunale di Forza Italia, Marco Martinelli.



Martinelli ha messo in talsenso in evidenza un intervento del sindaco Tambellini del dicembre 2014sulle destinazione di Campo di Marte, intervento in cui il primo cittadino lucchese, Alessandro Tambellini, sottolineava come "sulla destinazione dell'area ex Campo di Marte il compito specifico del comune è quello di definire le funzioni che qui troveranno sede ecome amministrazione comunale abbiamo indicato come prioritarie quellasanitario-assistenziale, la scolastica e di formazione, una funzione legata alla salute e al benessere e quella relativa agli uffici pubblici, come ad esempio la previsione dello spostamento qui dellaquestura.



Nel frattempo - proseguiva Tambellini - credo sia utile ribadire quelli che riteniamo essere i tre pilastri fondamentali su cui poggiare qualsiasi progetto per Campo di Marte e sui quali il comune, che è aperto per altri versi a valutare ogni proposta di buon senso, non transigerà in alcun modo. Qualsiasi progetto su Campo di Marte deve produrre la riqualificazione urbanistica del luogo dell'ex ospedale, che gode di una collocazione strategica a due passi dalle mura urbane e che dovrà aprirsi neiconfronti del resto del territorio. Non saranno possibili in alcun modo operazioni di tipo speculativo: questo spazio urbano deve potere avere una sua evoluzione naturale da luogo di cura come era ed è stato fino a pochi mesi fa a luogo principalmente di salute, di benessere e formazione. Le funzioni pubbliche devono prevalere e deve prevalere l'uso pubblico che si farà di questi spazi. In questo contesto dovràessere garantita la massima funzionalità per i servizi socio-sanitari. Sulla specifica questione della nuovo edificio da destinare ai servizi territoriali, ho registrato in questi giorni le differenti posizioni spresse dal presidente della provincia e dal direttore generaledell'azienda Usl e intendo approfondire con entrambi le ragioni all'origine di queste diverse valutazioni, fermo restando che ogni ragionamento che andremo a fare si dovrà necessariamente inserire nellacornice tracciata. E proprio a questo riguardo, come è noto abbiamo affidato a Sinloc uno studio di approfondimento economico-finanziario sulle priorità cheabbiamo indicato: a breve avremo i risultati di questa analisi che presenteremo in una occasione pubblica, in modo che possano essereampiamente condivisi e valutati dal consiglio comunale e dallacittadinanza".



Dopo aver ripreso queste parole Martinelli ha poi proseguito il suo intervento attaccando pesantemente il sindaco e la giunta: "quanto detto anni fa dal primo cittadino è la dimostrazione che Tambellini in questi anni ha inondato la città di parole senza produrre niente di concreto per la nostra comunità. La presa in giro sta proseguendo anche oggi visto che in occasione del consiglio comunale del novembre scorso convocato su questo tema Tambellini ha ribadito gli stessi proclami che a distanza di anni non è riuscito ancora a tradurre in realtà".



Martinelli ha poi ribadito la posizione della coalizione di centrodestra sul Campo di Marte." La nostra posizione - ha proseguito Martinelli- è chiara: Il complesso di Campo di Marte è strategico per la concentrazione dei servizi sanitari e sociali non previsti nell'ospedale San Luca specificatamente destinato all'assistenza dei cittadini con malattie acute: l'obiettivo primario è quindi quello mantenerne l'esclusiva destinazione sanitaria/socio sanitaria. La centralità del Campo di Marte in seno all'area urbana, la presenza in esso di edifici costruiti con criteri favorevoli alla ricettività e accessibilità di persone malate o disabili, la presenza di ampi parcheggi, sia dentro il perimetro ex ospedaliero, sia nelle immediate vicinanze, ne fanno la sede di elezione per un polo multinazionale dei servizi territoriali sanitari e sociali. Per queste ragioni è importante evitare che l'area del Campo di Marte divenga oggetto dispeculazione edilizia, attraverso un prgetto organico e concreto di destinazione degli edifici esistenti a strutture sanitarie, sociali, amministrative e didattiche. Ciò consentirà un ragguardevole risparmio di soldi pubblici per la gestione di quelle strutture attualmente sparse in modo poco funzionale sul territorio della Piana dii Lucca e offrirà ai lucchesi la comodità di trovare raccolti in un unico punto non solo i servizi socio sanitari ma anche i diversi uffici amministrativi a cui devono accedere per poter usufruire delle prestazioni".



"In concreto - ha spiegato Martinelli - gli interventi di completamento dei servizi del Campo di Marte devono comprendere: l'ambito sanitario: un aumento del numero dei posti letto per l'ospedalizzazione post acuta a media e bassa intensità di cura nel rispetto della normativa nazionale in materia di assistenza sanitaria territoriale lasciando a Marlia l'attuale struttura e dotazione di posti letto); l'obiettivo primario è quindi quello di attivare quanto prima gli 80 posti letto territoriali che mancano e necessari per riabilitazione e lungodegenza; una collocazione del servizio di riabilitazione a minor complessità assistenziale ( ex art. 26); la collocazione delle cure palliative, attualmente a Maggiano; la collocazione del nucleo coma, attualmente a Maggiano; l' rmonizzazione delle necessità logistiche della Casa della Salute, ambulatori specialistici, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, ambulatori e diagnostica territoriale, centrale territoriale 118 e tutti quei servizi che sono già attivi. Inoltre devono essere presenti ambito sociale, la collocazione del centro assistenza disabili, l'istituzione e la sede operativa di un osservatorio sanitario e sociale partecipato ossia di una struttura che sia un punto di riferimento per il comune e di ascolto per il cittadino a livello sanitario e sociale, in modo da predisporre dei piani socio- sanitari che partono dalla realtà demografica e dai reali fabbisogni;ambito formativo collocazione del polo didattico formativo favorendo l'implementazione delle attività di ricerca clinica nel percorso formativo degli studenti di infermieristica".