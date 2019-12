Politica



Martinelli (Forza Italia): "L'amministrazione pecca di velleitarismo"

mercoledì, 18 dicembre 2019, 15:06

"Le linee di indirizzo contenute nella relazione allegata alla deliberazione di avvio del procedimento: aggravano anziché attenuare i difetti del PS; peccano di velleitarismo; sono contraddette dal concreto e quotidiano operare dell'amministrazione. S parla così ripetutamente e quasi ossessivamente di "incremento dello spazio pubblico e del gradiente verde" che alcune considerazioni srgono spontanee". Così è intervenuto il consigliere comunale di Forza Italia, Martinelli.



"L'anzidetto obiettivo - ha spiegato Martinelli - è in evidente contrasto con il concreto e quotidiano operato dell'Amministrazione che: ha ripetutamente dichiarato (anche solo pochi giorni fa: Variante Manifattura Tabacchi) di voler vendere a privati (e, quindi, di privarsi) di una parte consistente dell'ex Manifattura Tabacchi è, quindi, di uno spazio pubblico già di sua proprietà; ha pure dichiarato (anche, in questo caso, solo pochi giorni fa: dibattito sull'Area di Campo di Marte) di non essere intenzionata ad acquistare l'Area di Campo di Marte e, quindi, a mantenerne la proprietà pubblica, visto la ripetuta ed anche recente intenzione manifestata dall'ASL di vendere a privati parte dell'Area".



"Cementifica - ha continuato ad elencare il consigliere comunale - le aree verdi di proprietà comunale (basti ricordare le recentissime polemiche che hanno interessato il quartiere di San Concordio relativamente alla c.d. "montagnola" ed all'area "ex GESAM" e l'elenco potrebbe continuare. n sintesi: il comune di Lucca "predica bene" (si fa per dire) quando si tratta dei beni dei cittadini, ma "fa esattamente il contrario" quando i beni sono pubblici, ad esempio e come detto privatizza gli spazi già pubblici, ma con il nuovo p.o. vuole crearne di nuovi: evidentemente a carico dei "singoli" cittadini (o con espropri o con ncoli vari)".



"Particolarmente contraddittoria ed illogica - ha attaccato Martinelli - è poi l'insistenza con la quale questo "obiettivo" viene declinato in relazione all'utoe 1 – che comprende il Centro Storico e l'immediata periferia (costituita dall'anello che si estende intorno alle Mura Urbane per un raggio di circa 200-300 mt.) – dal momento che: è la zona della città più dotata di spazi pubblici ed è la zona urbana a più alto gradiente verde (mura urbane espalti). Come si intenderebbe raggiungere detto "obiettivo" ? Con espropri (?) e allora l'amministrazione deve dire con quali risorse (?) intende farvi fronte (viste le croniche lamentele di carenza

di fondi)".



" A questo proposito - ha proseguito Martinelli - deve infatti ricordarsi che assoggettare un'area ad esproprio e poi non procedere in tal senso significa"congelarla" e quindi, da un lato, renderla inutilizzabile per il proprietario danneggiandolo, dall'altro, lasciare parti del territorio incomplete e, quindi, soggette a degradarsi; oppure gravando sempre più di vincoli gli interventi sulla gran parte delle aree (?). A questo proposito deve infatti ricordarsi che con un tale "modus operandi" si corre il rischio o, meglio, si può essere sicuri che la gran parte degli interventi di recupero previsti (in particolare quelli concernenti aree di piccola/media dimensione) non verranno realizzati perché troppo onerosi, con la duplice conseguenza, da un lato, che la gran parte delle aree da recuperare rimarrà degradata, dall'altro, che i pochi interventi realizzati saranno saranno solo quelli di grandi

dimensioni, che– per la struttura della nostra città – sono anche i meno indicati ed i pi ù pericolosi".



"Come detto, tutta la relazione - ha fatto notare Martinelli - insiste sulla tutela del "verde", ma poi prevede interventi di "completamento e/o sviluppo di attività artigianali o commerciali all'ingrosso" in territorio rurale"(ovverosia in quella parte del territorio comunale per la quale la LR 65/2014 - art.li 4 e 64 – esclude la "nuova edificazione",

salvo particolari procedure ed accordi con la Regione); lo prevede: all'Acquacalda (pag.81 della relazione); a San Pietro a Vico (sempre pag.81 della relazione); e ciò in palese contrasto con l'asserita tutela del "verde" che dovrebbe caratterizzare il P.O: in contrasto con l'attuale situazione socio/economica che vede beri innumerevoli fabbricati a destinazione artigianale o commerciale all'ingrosso. In sintesi il P.O. rende effettivo, ciò che il P.S. aveva previsto come puramente evenutUle per le due zone (Acquacalda e San Pietro a Vico)".



" Nella Relazione - ha puntualizzato Martinelli - si insiste in tutta una serie di interventi fortemente osteggiati dalla popolazione, ad esempio: a San Concordio (area ex GESAM) - a fronte della fortissima opposizione manifestata dalla cittadinanza alla cementificazione

dell'area, con la realizzazione di una piazza coperta (altezza della copertura 16 mt.), in luogo di una sua sistemazione a "verde" ed il recupero dei resti del vecchio "Porto della Formica" e del c.d. "Chiesone: conferma il progetto contestato limitandosi a parlare di "simbolico ripristino del porto della Formica" (NB: "simbolico"

– pag.52 della Relazione); contraddice se stessa perché immediatamente prima indica tra i suoi" obiettivi" "il recupero [evidentemente effettivo e non

"simbolico"] di antiche testimonianze e segni territoriali persi e/o alterati" (pag.52 della relazione)".



" Campo di Marte - ha poi concluso Martinelli - a fronte della richiesta di molti gruppi di cittadini di mantenere l'area di prorpietà pubbica e ad esclusivo uso

"socio /sanitario" prevede il "ripristino della maglia viaria storica, ricostituzione delle geometrie di impianto originarie" (pag.47 della Relazione, "obiettivo" poi ribadito, anche se con termini diversi, a pag.63 della Relazione), in altre parole la riapertura al traffico dell'area dell'ex Ospedale, il che priverebbe l'area delle caratteristiche di "zona acustica 2"(l'unica funzionale ad una sua auspicata destinazione socio/sanitaria; inoltre ed in realtà non ripristinerebbe alcunché, dal momento che in quell'area una "maglia viaria storica" non è mai esistita, trattandosi solo di un vecchio progetto mai realizzato a seguito della

costruzione nell'area dell'ospedale".