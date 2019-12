Politica



Martinelli in consiglio: “Una fondazione unica per la cultura”

giovedì, 12 dicembre 2019, 21:23

“Una fondazione unica per la cultura”. Questa la proposta lanciata in consiglio comunale dal consigliere Marco Martinelli in occasione della discussione sulla pratica di bilancio del teatro del Giglio.



"Una fondazione - spiega Martinelli- che possa coordinare i principali eventi culturali della città di Lucca con dentro enti pubblici e privati. Un progetto che guarda al futuro e che metta al centro la cultura che rappresenta “il petrolio italiano” un perno su cui incentrare la possibilità di creare ricchezza per il nostro territorio. L’idea di una fondazione unica che gestisca non solo il teatro quindi- prosegue Martinelli- ma anche i principali eventi culturali come il Lucca Comics e metta al centro le iniziative legate all’arte, alla musica e agli artisti lucchesi come Puccini. Martinelli ha concluso il suo intervento invitando “l’amministrazione comunale a non perdere più tempo: sia creata una fondazione unica che agisca da cabina di regia per la cultura a Lucca con capitali pubblici e privati”.