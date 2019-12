Politica



Martinelli: "Piano triennale dei lavori pubblici: solo propaganda"

lunedì, 30 dicembre 2020, 20:30

“Piano triennale dei lavori pubblici: solo propaganda di opere che nella realtà non partiranno”. Lo ha dichiarato il consigliere Marco Martinelli annunciando il voto negativo dei consiglieri di minoranza durante il consiglio comunale di stasera dedicato alle pratiche di bilancio.



"La giunta Tambellini - ha attaccato Martinelli - in questi sette anni ha avuto come unica stella polare quella delle promesse non mantenute. Le nuove infrastrutture sono al palo, le strade sono dei colabrodo che mettono ogni giorno a rischio l’incolumità dei fruitori, le scuole necessitano di interventi urgenti per garantire la sicurezza dei bambini e del personale scolastico, gli impianti sportivi hanno bisogno di importanti ed improrogabili opere di manutenzione e ammodernamento".



"Quest’anno - ha aggiunto Martinelli - l’inefficienza della giunta Tambellini ha raggiunto la punta dell’iceberg con la strada di San Michele In Escheto. A gennaio 2019 è stata ridotta la sua percorrenza ad una sola corsia a causa di una crepa nella carreggiata creando notevoli disagi sia per il quartiere sia per tutti i passanti".



"Ebbene - ha proseguito Martinelli - siamo a dicembre, è passato un anno, e i lavori non sono ancora partiti. Altro fronte della vergogna è rappresentato dall’area difronte al Cimitero Urbano: buche e fango sono la realtà di questa zona che nonostante gli annunci non viene messa in condizioni accettabili per chi va a far visita ai propri cari".