Martinelli: "Società partecipate, distrutto un sistema che ha prodotto ricchezza ed occupazione"

giovedì, 19 dicembre 2019, 22:10

“Società partecipate: l’amministrazione Tambellini ha distrutto un sistema che ha prodotto negli anni ricchezza ed occupazione per il territorio lucchese”. Lo ha dichiarato il consigliere Martinelli attaccando frontalmente il sindaco Tambellini durante il consiglio comunale che ha affrontato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni del comune di Lucca.



"In particolare - ha aggiunto Martinelli - questa amministrazione è andata ad incidere negativamente in particolare su Gesam Spa. Prima si è proceduto alla vendita di Gesam Gas e Luce e a tale proposito si richiede alla giunta di rendere conto alla città dei 16 milioni di euro che entreranno nelle casse comunali e come Tambellini intenderà utilizzare queste risorse. È bene poi che si sappia che il parere a supporto della vendita della società Gesam Gas e luce fornito dal dottor Bortoli su nostra richiesta si basava su un sunto di una sentenza del Tar della Puglia che riguardava la vendita da parte della Regione Puglia un centro termale".



"L’amministrazione Tambellini - ha attaccato Martinelli - sta poi tenendo “sotto coperta”, nonostante le nostre ripetute richieste fin dal giugno scorso, la situazione di Gesam Reti Spa. Infatti in occasione di una commissione partecipate abbiamo fatto venire alla luce che la società aveva conferito un incarico ad una società di consulenza di Milano, tra l’altro vicina a Italgas che controlla Toscana Energia presente con quote di minoranza nella società Gesam Reti Spa, per studiare le future strategie aziendali. Fin da subito abbiamo denunciato la mancanza di trasparenza e il rischio che questo studio sarebbe stato propedeutico a creare le motivazioni ed il supporto necessario affinché Gesam Reti Spa possa poi confluire in una società più grande controllata verosimilmente da Italgas e quindi da Toscana Energia dove Lucca holding andrebbe in minoranza, privando Lucca del controllo anche di questa società. Questo non sta venendo fuori nonostante le nostre ripetute richieste e denunce".



"Non vogliamo dare un giudizio - ha concluso Martinelli - sull’operazione in quanto non ne conosciamo i dettagli ma rileviamo ancora una volta come l’amministrazione Tambellini non coinvolga il consiglio comunale su una operazione così importante per il futuro di Lucca".