Politica



Minniti (Lega): “Bilancio preventivo, la mia stroncatura”

lunedì, 30 dicembre 2020, 21:51

Nel suo intervento in consiglio comunale il capogruppo della Lega Giovanni Minniti ha criticato il bilancio preventivo 2020/2022 sia sotto il profilo tecnico sia sotto l’aspetto legato agli indirizzi politici contenuti nel documento che, secondo il consgiliere, evidenziano gravi criticità nella gestione amministrativa della giunta Tambellini.

“Come per il passato - sostiene Minniti - è presente un disequilibrio di parte corrente anomalia che solo per espressa deroga del legislatore può essere corretta con entrate in conto capitale sulla cui effettiva, futura, disponibilità sarebbe meglio esprimere cautela analogamente a quanto dovrebbe essere per le previsioni in ordine al recupero delle somme da evasione tributaria considerate le difficoltà connesse all’individuazione delle sacche di evasione e per quelle intrinsecamente legate alla riscossione di quanto accertato. Sono presenti anche anticipazioni di tesoreria di notevole entità (30 milioni nel 2020) vale a dire aperture di credito a titolo oneroso tendenti a soddisfare il fabbisogno di liquidità le cui cause sono da ravvisare nei reiterati disequilibri della gestione di competenza tra le risorse in entrata e le spese impegnate ma che potrebbero dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine vietate per legge”.

“Non esulterei - prosegue Minniti - per la riduzione dell’indebitamento che di per sé non è un elemento negativo in quanto serve a finanziare investimenti necessari all’acquisizione di beni ad utilità pluriennale funzionali allo sviluppo della comunità e al sostegno della domanda aggregata”.

“Ho anche espresso forti perplessità - attacca Minniti - sui tassi di interesse dei finanziamenti al tasso in larga misura variabile al 2% e sui finanziamenti accesi nella misura del 78% con Cassa Depositi e Prestiti. Comprendo che l’istruttoria con Cassa Depositi e Prestiti è più celere ma notoriamente i tassi applicati sono superiori a quelli di mercato e si potrebbe essere più accorti nello sfruttare le opportunità della attuale politica monetaria accomodante. E’ alta la pressione tributaria, scelta politica ingiustificabile in quanto sono lasciati sguarniti settori vitali come la sicurezza urbana (150.000 euro nel 2020; 60.000 euro nel 2021 e 2022) la valorizzazione dei beni di interesse storico (140.000 euro) il turismo (1 milione) la qualità dell’aria e la riduzione dell’inquinamento (da 65.000 euro nel 220 si stanziano 37.000 euro nel 2021) industria, piccole medie imprese, artigianato (18 mila euro 2020, 14 mila nel 2021, 13.000 nel 2022) agricoltura (3 mila euro) giovani (3.000 euro) disabilità zero euro semplicemente vergognoso!”

“Ne consegue che - conclude Minniti - il mio giudizio sul bilancio di previsione è totalmente negativo trattandosi di un mero documento contabile stancamente proposto dalla Giunta Tambellini privo di ogni idea strategica per il futuro”.