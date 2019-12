Politica



Minniti (Lega): "Le sardine manifestano a Lucca, ma la piazza è vuota"

domenica, 8 dicembre 2019, 13:53

Il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti interviene sulla manifestazione a Lucca delle sardine che ha visto la presenza, a detta degli organizzatori, di 2 mila persone in Piazza San Martino:

“Una macchina vuota si ferma davanti al n. 10 di Downing Street e ne è sceso Clement Attlee”.

Winston Churchill non fu particolarmente generoso con il leader laburista che lo aveva sconfitto alle elezioni del 1945 e pronunciò quella celebre frase per sottolineare l’inconsistenza politica del suo avversario politico che pur aveva fatto parte del suo gabinetto di guerra.

Devo ammettere che ho pensato la stessa cosa quando ho visto ieri sera le sardine manifestare dinanzi alla Cattedrale: il nulla mischiato al niente avvolto nel vuoto cosmico.

E mentre l’Italia è da tempo precipitata in una crisi economica senza precedenti con l’ex Ilva e l’Alitalia in crisi, Whirpool e Berloni che chiudono mandando a casa migliaia di lavoratori, la sanità a pagamento, il sistema previdenziale e assistenziale che presenta enormi criticità, mentre il Governo stritola i cittadini con l’aumento della pressione tributaria anche per reperire risorse per mantenere il sistema dell’accoglienza SPA, 2000 persone spensierate si ritrovano in piazza per ballare, recitare poesie, cantare l’immancabile Bella Ciao e insultare la Lega e il suo leader Matteo Salvini.

Nessuna proposta, nessuna idea, nessun contenuto ma tutti uniti soltanto dall’odio contro il comune avversario politico più amato e popolare che mai da un numero sempre maggiore di persone.

Le sardine sono consapevoli che Salvini è l’unico leader capace di scaldare i cuori e manifestano per allontanare la paura con una funzione apotropaica.

Affermano di essere apolitiche ma non lo sono poiché di esse si serve il PD incapace di mobilitare le piazze con i propri simboli di cui, anzi, si vergogna e per questo manda avanti questa nuova specie ittica di cui si servirà il leader sbarbatello per fare carriera politica alla faccia ed alle spalle di chi va a manifestare.

Da pescatore amo le sardine: vivono in banchi essendo pesci gregari che seguono le decisioni di altri come i loro colleghi umani e mi segnalano la presenza di pesci predatori più pregiati che li divorano.

Il loro ciclo vitale è breve.

Proprio come quello del nulla che portano in scena nelle piazze.