"No all'accorpamento della Camera di Commercio di Lucca"

martedì, 24 dicembre 2019, 13:20

Si è riunito l'Osservatorio Affari animali del Comune di Lucca: rinnovata la condanna per i circhi con animali. Allo studio nuove soluzioni per disincentivare la presenza di circhi con animali

lunedì, 23 dicembre 2019, 18:48

Il presidente oggi ha giurato per il secondo mandato a Palazzo Ducale indicando priorità e obiettivi. "La sfida continua. Con l'aiuto di tutti possiamo essere un ente fondamentale per lo sviluppo e la competitività del nostro territorio".

lunedì, 23 dicembre 2019, 13:26

Cosa posso fare? A quali servizi o agevolazioni ho diritto? Come si richiede questo o quell’aiuto? A chi posso rivolgermi? Sono quesiti che quotidianamente affollano la mente degli anziani lucchesi e dei loro familiari, alle prese con la gestione, non sempre facile, dell’invecchiamento

lunedì, 23 dicembre 2019, 12:58

"Che tutti gli stupidi e i vigliacchi imparino a temerci!" è il motto scelto per celebrare Capitan Harlock, a quarant'anni dalla sua apparizione sullo schermo italiano. Il Blocco Studentesco ha voluto celebrare il pirata spaziale creato dalla mente di Leiji Matsumoto affiggendo nella notte numerosi manifesti in tutta la penisola

sabato, 21 dicembre 2019, 15:54

"Il Comune è animalista solo quando ci sono vicine le elezioni, forse per prendere qualche voto in più: poi, come purtroppo avviene anche per altre questioni, si disinteressa del problema". A sostenerlo è il gruppo consiliare di SìAmoLucca

sabato, 21 dicembre 2019, 14:54

Quartieri social Sant'Ana: entro metà/fine gennaio via Catalani riaprirà al traffico e la strada sarà a doppio senso. Per la fine di marzo, invece, è prevista l'inaugurazione del sottopasso ciclopedonale. Gli ultimi aggiornamenti sono stati spiegati dall'assessore Marchini ai commercianti di via Catalani e ai dirigenti dell'Aci Lucca