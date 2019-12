Politica



Paga felpati durante i Comics: domani la Commissione con Lucca Crea richiesta da Barsanti

lunedì, 2 dicembre 2019, 20:06

È stata convocata per domani alle ore 14:00 la Commissione sulle partecipate richiesta dal Consigliere di opposizione Fabio Barsanti per cercare di chiarire il più possibile la questione della paga dei c.d. felpati. Saranno presenti i vertici di Lucca Crea.



"Ho chiesto di convocare questa commissione - spiega in una nota Barsanti - per fare chiarezza, possibilmente una volta per tutte, sulla questione della paga dei c.d. felpati, dopo le polemiche emerse prima, durante e dopo la manifestazione dei Comics. Ho espressamente richiesto la presenza dei vertici di Lucca Crea in modo che questi possano, dati e contratti alla mano, spiegare chiaramente le scelte intraprese per l'inquadramento di quei ragazzi e fugare, nel caso, ogni dubbio sulle contestate scelte della società partecipata dal Comune."



"Dopo la forte contrapposizione tra Lucca Crea e gli ideatori della contrapposta sigla 'LuccaCrepa', seguita anche dall'intervento dei sindacati - spiega Barsanti - è necessario capire se, da parte della società, sarebbe stato possibile compiere scelte diverse che andassero incontro alle richieste dei felpati, come affermato da chi ha guidato la protesta. Se così fosse, i ragazzi avrebbero ragione. Se, invece, LuccaCrea dimostrerà di non aver avuto alternative, essendosi mossa all'interno di una cornice legislativa che non avrebbe, come da loro affermato, consentito altra scelta, quella di LuccaCrepa sarebbe stata una protesta strumentalizzata."



"Per questo il confronto tra Lucca Crea e i consiglieri di opposizione - conclude Barsanti - può essere uno dei modi sia per vederci finalmente chiaro, sia per dissipare la maggior parte dei dubbi, ma anche per superare le strumentalizzazioni fatte dall'estrema sinistra, che non ha nemmeno compreso il motivo della convocazione di questa commissione."