Politica



Piano Educativo Zonale: dalla Regione arrivano oltre 250 mila euro per combattere la dispersione scolastica

lunedì, 2 dicembre 2019, 14:49

di giuseppe bini

Partiranno dal prossimo gennaio i laboratori specifici mirati all'inclusione e alla lotta alla dispersione scolastica, che vedono protagonisti gli alunni, sia della prima infanzia che dell'età scolare, delle scuole della Piana di Lucca.

La Regione Tocana ha indivisuato le linee guida e stanziato i fondi, è toccato poi alla Conferenza zonale individuare, insieme alle scuole, i progetti da realizzare.

"Vogliamo fare in modo che la popolazione complessiva abbia un livellodi alfabetizzazione funzionale superiore a quello attuale - ha spiegato l'assessore del Comune di Lucca Ilaria Vietina. In Italia attualmente c è una disalfabettizazione funzionale pari al 28 per cento, ovvero persone che sanno correttamente leggere e scrivere, ma che non sanno elaborare le informazioni".

"Dobbiamo quindi utilizzare i fondi stanziati dalla Regione - ha proseguito l'assessore del Comune capofila del Piano - allo scopo di combattere la dispersione scolastica, garantendo la continuità educativa ed intervenendo soprattutto per quanto riguarda l'inclusione degli studenti diversamente abili e stranieri".

Sul tema della dispersione scolastica è stata espressa soddisfazione in quanto le percentuali vedono la zona di Lucca e Piana intorno al 10%, su una media regionale che si aggira intorno al 17%.

Nello specifico il progetto riguarda ragazzi compresi dai tre mesi alla meggaiore, quindi dai nidi alle superiori. Il budget è destinto e destinato su due diverse linee: il sistema educativo (da zero a sei anni) e il sistema scolare (da 3 a 18 anni). 0-6 si parla di coordinamento pedagogico

"Nell'anno passato abbiamo avuto visite ispettive dei progetti da parte di personale specializzato - ha spiegato quindi Ilaria Vietina - che hanno dato una valutazione media di quattro su una scala di cinque".

Per quanto riguarda l'area scolare è stato fatto un monitoraggio approfondito ottenendo 1680 rispote ai vari questionari. Sono state registrate valutazioni positive sia da parte di dirigenti e docenti, sia da parte di alunni ed esperti esterni.

Tecnicamente è stato stilato, in sinergia con tutti i Comuni, un elenco zonale di soggetti, associazioni e cooperative. Un avolta scelti progetti e soggetti, sono state quindi scelte le ore da destinare ai vari laboratori.

E' intervenuto quindi l'assessore al sociale del Comune di Capannori, Francesco Cecchetti: "Si tratta di un percorso complesso e importante - ha spiegato -, con fondi che vanno ad integrare l'ordinaria attività didattica. L'obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero di scuole, chiamate in prima linea a scegliere quali sono gli ambiti in cui intervenire, a seconda delle specificità"

"La partenza effettiva è con gennaio 2020 - ha specificato Cecchetti, snocciolando poi alcuni numeri -, 57 sono stati gli operatori iscritti, di cui ne sono stati scelti 41. In totale i progetti presentati sono stati 110, e verranno attivati 332 laboratori".

Si tratta di diverse tipologie di laboratorio, miranti appunto all'inclusione e al far sentire rotagonisti i ragazzi. Si spazia dalle attività ludiche alle attività motorie, per laboratori inseriti in orario scolastico, per consentire il pieno coinvolgimento dei ragazzi.

"E' un percorso complesso e articolato che ci vede andare avanti tutti insieme con i comuni della Piana e di Lucca - è intervenuta l'assessore al sociale del Comune di Altopascio, Ilaria Sorini Simoni -. Sottolineo la collaborazione che si è instaurata tra assessori, su tematiche che vanno oltre i confini territoriali. Per quanto riguarda Altopascio ad esempio è da potenziare l' intercultura, in quantuo ci sono tanti bimbi stranieri, ma sulle tematiche generali è necessario lavorare insieme e uniti. Lavoriamo insieme su risorse comuni, il progetto ha una visione complessiva, nonostante poi la ripartizione dei fondi da comune a comune".

In chiusura di conferenza, l'assessore Vietina ha spiegato quindi come parte fondamentale della scelta dei progetti presentati, sia stata affidata alle scuole stesse, maggiormente consapevoli delle necessità specifiche dei vari plessi. Novità rispetto allo scorso anno, l'introduzione di una macro area di destinazione progettuale, riferita al contrasto alla violenza di genere e alla lotta al bullismo.