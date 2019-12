Politica



Pontetetto: il comune acquisisce sei alloggi che verranno destinati all'edilizia popolare

martedì, 3 dicembre 2019, 21:17

di lorenzo vannucci

Sei alloggi, nel quartiere Pontetetto, sono stati acquistati dal comune di Lucca con i finanziamenti della regione Toscana. Si parla di un finanziamento di poco superiore agli ottocento mila euro. Questi alloggi avranno una funzione di edilizia popolare.



Ad illustrare nel dettaglio la questione è intervenuto, nel corso del consiglio comunale odierno, il sindaco Tambellini "L'acquisto dei sei alloggi è significativo: si tratta - ha spiegato il primo cittadino lucchese - di acquisto di beni che non hanno trovato collocazione sul mercato. Vengono acquisiti ad un prezzo di convenienza per essere destinati a divenire strutture abitabili. Sono buone strutture, per cui crediamo di aver fatto una buona cosa ad approfittare della condizione che ci è stata offerta con i finanziamenti della regione, in modo da ampliare ulteriormente i beni del nostro patrimonio edilizio".



È poi intervenuta la consigliere Martini (Pd) che ha spiegato come "Il finanziamento emesso è superiore al prezzo di acquisto: per il v omune non ci saranno aggravamento nemmeno per ciò che riguarda atti notarili ed il rogito di compravendita". La maggioranza ha dunque licenziato il provvedimento votando favorevolmente.