Primo incontro provinciale di "Cambiamo!" con i ringraziamenti del presidente Giovanni Toti

sabato, 21 dicembre 2019, 12:55

Si è svolto ieri sera, nella suggestiva location del ristorante le Camelie di Porcari, il primo incontro del movimento Cambiamo! con Toti, conclusosi con una conviviale cena. Un evento con un'importante presenza di iscritti, nonostante le condizione meteo avverse, con molte disdette.



Simpatizzanti e persone accorse solo per scambiare qualche parola con l'onorevole Silli o prendere semplicemente informazioni sul movimento. In molti hanno chiesto se Cambiamo! Parteciperà alla competizione elettorale per la Toscana 2020. Una domanda che trova risposta nelle dichiarazioni dei giorni precedenti del Governatore della Liguria Toti: "Stiamo lavorando per esserci e cambiare questa regione". Toti poi, con un video messaggio, ha voluto ringraziare tutti per il lavoro svolto, dal coordinatore Regionale Silli, a Spezzano membro del comitato nazionale, passando dal referente provinciale Simonini, poi Andreotti, Fontana, Pellegrini, Alessandri, Panzani, Zaccaria, soffermandosi in particolare su Melania Ferrari candidata al consiglio provinciale, dove secondo Toti il suo risultato è stato ottimo visto i numeri di ponderazione e la difficoltà nel poter contare momentaneamente su pochi eletti nei consigli comunali in provincia.



Toti infine ha rassicurato tutti: "Presto sarò da voi in Toscana". La serata si è conclusa con il taglio del dolce con tanto di simbolo al centro, e con lo scambio degli auguri per le imminenti festività.