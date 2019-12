Politica



SìAmoLucca sul circo: "Comune animalista solo quando gli conviene"

sabato, 21 dicembre 2019, 15:54

"Il Comune è animalista solo quando ci sono vicine le elezioni, forse per prendere qualche voto in più: poi, come purtroppo avviene anche per altre questioni, si disinteressa del problema". A sostenerlo è il gruppo consiliare di SìAmoLucca.

"Nel febbraio del 2017 la giunta Tambellini, proprio a pochi mesi dal voto, approvò un atto che sanciva lo stop dei circhi con animali nel piazzale don Baroni, dichiarando l'incompatibilità con il mercato ambulante - sottolinea la lista civica di opposizione -. Poi la moratoria è scaduta il 30 giugno di quest'anno, e il Comune né l'ha rinnovata né ha lavorato a un provvedimento, insieme all'Osservatorio animali stesso, affinché lo stop potesse perdurare. La prova, come dicevamo, che il Comune è animalista a corrente alternata, e quando gli conviene".

SìAmoLucca allarga anche ad altre considerazioni. "Anche noi crediamo che si debba perseguire l'obiettivo di evitare che i circhi con animali arrivino a Lucca - prosegue la nota del gruppo consiliare -. Ma bisogna agire preventivamente, perché altrimenti si rischia di fare una doppia scorrettezza verso chi aveva creduto di trovarsi di fronte ad un'amministrazione sensibile al tema, e verso chi poi, con regolari autorizzazioni, approda in piazzale don Baroni. Comunque siamo vicini a comitati e associazioni che si battono per l'obiettivo dello stop".

Infine una valutazione finale. "Il circo, fra l'altro, oltre a provocare problemi al mercato - conclude SìAmoLucca - occupa l'unica area di parcheggio completamente gratuita nell'immediata periferia, proprio nei giorni dello shopping natalizio e delle aperture serali. Insomma, una mancata programmazione a tutti i livelli, che dimostra il solito pressappochismo".