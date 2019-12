Politica



Sinistra lucchese e Cgil: impegno comune su appalti e forniture

martedì, 3 dicembre 2019, 18:31

I soggetti politici della sinistra lucchese (Sinistra con, Sinistra Italiana, Articolo 1 e Rifondazione Comunista) hanno avviato un lavoro politico congiunto in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni con l'obiettivo di contrastare il lavoro nero e quello sottopagato, promuovere clausole sociali e ambientali avanzate per valorizzare le ricadute economiche e occupazionali sul territorio, a partire dalla qualità e sostenibilità del lavoro e dalla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Su questi temi, su richiesta delle forze della sinistra lucchese, si è svolto un incontro con una delegazione della Cgil di Lucca durante il quale è stata sviluppata un'ampia analisi della situazione e da cui è emersa una positiva attività già portata avanti su questi temi dalle organizzazioni sindacali, che ha portato lo scorso anno alla sottoscrizione di importanti protocolli di intesa con i Comuni di Lucca e di Capannori.

Dal confronto è emersa la necessità di compiere una verifica sui protocolli sia per valutare l'opportunità di integrazioni anche alla luce di novità normative nel frattempo intervenute sia nel senso di verificare la loro concreta applicazione. In particolare si è deciso di prendere spunto da esperienze importanti come quella del protocollo di intesa approvato nei giorni scorsi a Bologna e da altre buone pratiche esistenti a livello nazionale per integrare i protocolli locali.

Si è ritenuto che è necessario lavorare per promuovere analoghi protocolli a livello di tutte le stazioni appaltanti della provincia di Lucca e per coinvolgere in forma adeguate il sistema delle società controllate e partecipate dagli Enti pubblici. Infine si è convenuto che un contributo importante alla qualificazione del lavoro interessato da appalti e concessioni deve venire anche dalla diffusione di contratti integrativi locali migliorativi rispetto ai contratti nazionali.