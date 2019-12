Politica



Teatro del Giglio: approvati i bilanci. Ma sul futuro c'è incertezza

venerdì, 13 dicembre 2019, 00:29

di lorenzo vannucci

Sono stati approvati, nella seduta del consiglio comunale che si è tenuta ieri sera presso Palazzo Santini, i bilanci relativi alle gestioni delle attività del teatro del Giglio: tanto il consuntivo 2018, quanto il preventivo 2019. Prima che l'aula rilasciasse luce verde per le misure previste dalla maggioranza, però, si è assistito ad un dibattito, sostanzialmente corretto, in cui i consiglieri di maggioranza e di opposizione hanno provato ad immaginare un futuro per lo stesso teatro. E se da parte di Martinelli (Forza Italia) la nuova proposta è quella di creare un unico ente in cui raggruppare tutto ciò che ha come minimo comune denominatore la cultura lucchese, dalla maggioranza si dice chiaramente che la gestione del teatro non può essere totalmente pubblica. In mezzo Bindocci (M5S) ha attaccato la maggioranza: "Questa situazione è colpa del fatto che chi governa la città non ha idee" ha detto.

Ad illustrare il provvedimento il vicesindaco, con delega al bilancio, Lemucchi: "Oggi siamo ad approvare le pratiche relative al Teatro del Giglio, che abbiamo avuto modo di discutere in commissione quando si manifestó la perdita di 214 mila euro. Bisogna ricordare che, per quello che riguarda il comune abbiamo deciso di non coprire la perdita. Sono stati utilizzate le riserve presenti nel bilancio del teatro, di 28 mila euro, per tappare il buco. Le cause principali sono l'incremento del contratto collettivo di lavoro del personale, i maggiori costi di produzione ed i minori ricavi derivati dalle realizzazioni degli spettacoli".



"Riguardo il preventivo 2019 - ha proseguito l'assessore - il comune sollecitó una maggiore verifica delle voci inserite nello stesso, visto che furono rilevati sospetti per ciò che riguardava le voci in entrata e questo è il motivo che ci spinge ad esaminare tale provvedimento inl ritardo. Il dato del preventivo: al teatro verranno destinate 2,5 per cento di risorse. Ci sono stati una serie di aggiustamenti e l'aumento di alcuni contributi. Il contributo del comune di Lucca è di 1 milione 420 mila euro. Riguardo il tema della gestione: cosa si fa per il futuro del teatro, visti anche i lavori di investimento che saranno fatti da maggio 2020? Il tema che ci troveremo ad affrontare, è dirimente per ciò che sarà il futuro. Non vogliamo prendere in gestione il teatro e avere sorprese dopo due mesi. Dovrà anche essere fatta la discussione sulla stagione artistica".

È poi intervenuto Claudio Cantini, capogruppo di Lucca Civica: "Ringrazio l'assessore per la chiarezza con cui ha espresso la volontà di portare il preventivo in tempi congrui. Le pratiche sono passate dalla commissione con cinque voti favorevoli e due voti contrari, nessun astenuto, stessa votazione".

"Sul teatro - ha detto intervenendo il consigliere comunale di Casapound, Barsanti, - dopo qualche anno di bilanci in leggero attivo, spesso e volentieri sottolineato come fiore all'occhiello, abbiamo avuto questa perdita. In commissione sono state illustrate le difficoltà che hanno portato alla situazione attuale, con il personale in stato di agitazione. Pesa sul bilancio il costo complessivo di un personale che, a seguito dei lavori in programma il prossimo anno (finalmente saranno fatti i lavori a impianti elettrici e antincendio) magari potrà approfittare della chiusura del Giglio per avere una nuova disegnazione (anche perché dovremo capire come e dove saranno ricollocati i membri del teatro) . È emerso anche il problema del clima che si respira all'interno dello stesso personale. Mi chiedo quale sia il futuro del teatro, anche perché ci sono altri tipi di problemi di struttura: i magazzini di San Filippo non sono agibili e mettono a repentaglio strutture costose. Anche i laboratori con i materiali di falegnameria sono abbandonati. Inoltre vi sono alcuni attori che ottengono il teatro del Giglio gratuitamente e altri no: se lo può permettere il teatro? E cosa si vuol fare tra giugno e settembre? Quale orientamento futuro per il teatro, vista l' incidenza del personale in termine di costi?"

Il capogruppo di Forza Italia, Marco Martinelli, ha preso parte al dibattito dicendo di confermare " quanto detto in commissione e durante la riunione in cui l'amministrazione ha portato bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019: si approva alla fine dell'anno un preventivo che si riferisce ad un anno che va concludendosi. Voglio ripercorrere alcune fasi: in data 15 aprile chiude il bilancio consuntivo del teatro del Giglio 2018 con meno 214 mila euro. In estate si comunica ai dipendenti la volontà di decurtare alcune paghe promesse dal contratto integrativo. Le vicende arrivano in aula a cose fatte e senza un preventivo dibattito. Ci piacerebbe sapere quali sono le strategie che l'amministrazione intende portare avanti per proseguire nella storia del teatro del Giglio. E poi un fatto: Tambellini gridava allo scandalo dai banchi delle opposizioni perché il comune, a quel tempo, doveva elargire un contributo al teatro del Giglio: oggi non solo c'è quel contributo, ma chi prima criticava si trova nella stessa situazione. Invece bisogna guardare al futuro: facciamo una fondazione culturale che possa contenere tutto il patrimonio degli eventi culturali della città di Lucca. Questo è guardare al futuro".

"Certo che il comune deve sostenere - ha sottolineato invece la consigliere Pd Chiara Martini - attività di sviluppo economico e culturale. Ma quante erano prima le risorse al teatro del Giglio e quanto produceva? È un dovere alla cultura mantenerlo, ma certo è necessario avere una organizzazione differente. C'è in corso la programmazione di interventi sull'edificio che magari avranno buoni impatti. Il personale ha bisogno di nuovi strumenti e con maggiori investimenti. Rimbocchiamoci le maniche e aiutiamo il nostro teatro del Giglio".

Un lungo intervento è stato quello dell'assessore, con delega alla cultura, Ragghianti: "Dopo 2018 il patrimonio del teatro resta positivo di 200 mila euro. Occorre certo una maggiore gestione ed oculatezza. Ricordo a titolo di esempio che il comune di Pisa (paragone importante sia per i rapporti sia per la similitudine delle strutture) ebbe un contributo di 1 milione e 550 mila euro. A fronte di questo maggior contributo comunale il teatro di Pisa può godere di antri contributi (Toscana energia, toscana aeroporti) per 250 mila euro. Altro dato importante: abbiamo 22 dipendenti nel teatro del Giglio di Lucca, 25 a Pisa. A Pisa il costo del personale è inferiore rispetto che a Lucca. Costo del personale 50 per cento delle somme totali".

"O si aumenta il valore di produzione - ha sottolineato Ragghianti - o si diminuisce il costo del personale. Io credo che i contratti integrativi partono da una storia del passato del teatro del Giglio: un premio di produttività deve essere misurabile, credo non ci siano problemi su questo. Il problema è soprattutto di carattere organizzativo interno. Occorre trattare sul triennio futuro che tenga anche conto dei due anni pregressi. Avremo una stagione 2020 - 2021 particolare. Il 2020 sarà un anno in cui i ricavi risentiranno. Ricordiamoci che una diversa forma giuridica, come una fondazione unica, ha, a mio avviso, un senso non solo se si va verso una ristrutturazione del personale, ma anche ad una compartecipazione degli altri attori del teatro del Giglio. Esso non può fare un giro a trecentosessanta gradi e tornare totalmente pubblico"

È il turno di Massimiliano Bindocci, che attacca duramente l'amministrazione: "Se ne è parlato diverse volte del teatro del Giglio. Dopo otto anni di governo della città dovrebbe esserci un progetto chiaro su cosa farci. Avete un problema. Diamo per scontato che la cultura fa bene, perché rende consapevoli e liberi. Abbiamo un teatro che una volta l'anno ci presenta un bilancio che, alla fine, ha una grossa spesa da parte del comune. Questo non va bene. Non si sa cosa ci si vuol fare. Si sta navigando a vista. Il direttore artistico sembra che non ci sia, una struttura che lavora con Pisa e Livorno non può esser indietro sulla lirica. Ci vorrebbe una grande discussione che riguardi cosa ci si vuol fare davvero. Prosa? Classica? Cosa? Questa situazione vi vede sicuramente responsabili: anno per anno si fa quello che si è fatto l'anno prima cercando di risparmiare e cosa si utilizza per tagliare? I lavoratori. I lavoratori costano troppo. Si potrebbero fare progetti artistici con meno. Ma le leggete le recensioni sul teatro del Giglio? Costa tanto, la qualità è quella che è, e manca un progetto artistico. E ci state dicendo che anche il prossimo anno sarà uguale. Sul bilancio:i numero non vanno bene. Voi dilapidate un patrimonio senza fare un progetto artistico. Lasciate soli quelli che vanno via. Questa operazione di scaricare sulla forza lavoro è vergognosa. Non si può andare a prendere i voti al Giglio e poi voltargli le spalle".

A Bindocci ha risposto il capogruppo del Partito Democratico, Renato Bonturi: "Sindacato e politica - ha detto - bisogna che agiscano separati, sennò si crea una spiacevole commistione. Non basta leggere le recensioni, bisogna andarci a teatro. La stagione lirica è assolutamente di buon livello. Questo utilizzo strumentale del tema economico è dannoso, lo ha espresso bene l'assessore Ragghianti. C'entra poco affrontare questo tema con il sociale, i poveri in mezzo alla strada. Dobbiamo riconoscere un lavoro che è stato fatto sul teatro del Giglio da alcuni anni a questa parte: è stata fatta una importante operazione di risparmio. Cosa si vuol fare con il teatro? Il teatro ha la sua stagione e quella fa. Poi certo c'è un tema importante sull'organizzazione della cultura, ma bisogna fare un salto di qualità anche coinvolgendo i privati. Penso comunque che qui si debba parlare di altro. C'è stato un evidente sbilanciamento che è stato mostrato come criticità, ma è chiaro che la cultura chiede un costo ed un apporto che non gli può essere negato. Spero che si riuscirà a fare una discussione in futuro che riguardi anche prospettive e strategia".

A sintetizzare la posizione della maggioranza, infine, è intervenuto il primo cittadino, Alessandro Tambellini: "Di solito - ha spiegato il sindaco - evito di prendere la parola, ma le sollecitazioni sono tante. Caro Bindocci: nel 2012 l'azienda teatro del Giglio era tecnicamente fallita: noi avremmo potuto metterla in liquidazione ripartire da zero e dare il teatro in gestione interna. Noi abbiamo avuto, da componenti del suo stesso schieramento, ricorso alla corte dei conti. Tant'è che la finanza è stata ospite del comune perché il M5S ha avuto questa simpatica idea. Vediamo come vanno a finire le cose. Lei parla di progetto culturale: lo abbiano avuto e anche in modo esaustivo: i prezzi sono molto popolari. Voglio ricordare che noi chiediamo 25 euro per un ingresso, la scala di Milano 300, 320 euro. Abbiamo ritenuto che il teatro dovesse essere un luogo per tutti. Non credo che la qualità della prosa e della lirica debba essere commentato. Non solo: alcuni cantanti della lirica ci hanno detto che erano contenti di lavorare qui, perché il comune paga. È chiaro che la situazione è stata messa su binari positivi. Abbiamo collaborazioni con Ravenna, con Cagliari. Però bisogna intendersi: se si ritiene che questi soldi siano soldi che togliamo ai poveri lucchesi, questo va chiuso. Sa quanto costa organizzare una mostra di buon livello? Se tutto questo lo consideriamo inutile allora cancelliamo la mostra di beni culturali. Si tratta di capire se l'educazione a tutti i livelli di considera un aspetto importante o meno. Per il teatro bisogna scindere: la dimensione artistica, la vivibilità degli spazi: la biblioteca per esempio dovrebbe essere vissuta di più. Ma anche quello è un costo netto. E così l'archivio. E non ci sono ricavi. Dobbiamo chiedervi se il nostro patrimonio culturale deve essere valorizzato o meno. Noi ci siamo dati una risposta e agiamo di conseguenza. Sulla gestione certo, c'è un problema. Non voglio nascondermi: siamo pronti a riconoscerlo e chiediamo anche scusa in consiglio. Ma se le questioni si sanno per tempo si possono anche correggere".