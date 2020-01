Politica



Approvato il calendario “Vivi Lucca 2020”: 172 eventi

mercoledì, 15 gennaio 2020, 14:33

Sono 172 le proposte culturali, sportive e di spettacolo che faranno parte del nuovo calendario unico degli eventi 2020, realizzato dall'amministrazione comunale nel segno della collaborazione e condivisione d'intenti con i moltissimi soggetti produttori presenti sul territorio lucchese. Grazie alla nuova edizione del bando “Vivi Lucca” pubblicato il 30 ottobre e chiuso il 25 novembre scorso, è stato così possibile raccogliere, coordinare e programmare in modo adeguato l'offerta culturale della Città di Lucca per l'anno 2020 con uno strumento efficace di semplificazione burocratica e di valorizzazione comunicativa. L'esito della selezione è stato presentato questa mattina a Palazzo Orsetti dall'assessore alla cultura Stefano Ragghianti, dal dirigente del settore Promozione del Territorio Giovanni Marchi, dai funzionari degli uffici cultura e turismo William Nauti e Laura Goracci.

Vivi Lucca rappresenta bene la ricchezza, la varietà e la vivacità degli appuntamenti cittadini nel corso di tutto il nuovo anno con una rosa vasta e articolata di scelte possibili che vanno dagli eventi di portata internazionale o nazionale a quelli che hanno attrattiva regionale o locale ma comunque fortemente caratterizzanti dello stile delle vocazioni e delle particolarità della città delle Mura. Entrando nel dettaglio ci saranno ben 35 spettacoli o concerti musicali 30 spettacoli di teatro o di intrattenimento, 28 attività ricreative, 28 manifestazioni sportive, 28 mostre ed esposizioni 23 appuntamenti letterari o congressi di studi.

“L'amministrazione comunale ha creduto e perfezionato negli anni questo sistema di programmazione, confronto e partecipazione che distingue la nostra città. Ringrazio tutte le associazioni, gli operatori culturali e i vari soggetti che hanno partecipato a Vivi Lucca, un bando che rende possibile l'organizzazione dell'offerta culturale complessiva della città per i cittadini e per i visitatori, distribuisce meglio nell'arco dell'anno gli eventi evitando sovrapposizioni. Uno strumento che valorizza quei soggetti che uniscono le forze e riescono a presentare assieme progetti più articolati – afferma l'assessore al turismo Stefano Ragghianti - Vivi Lucca rende possibile il coordinamento che deve svolgere il Comune. Ringrazio i nostri uffici per la celerità con cui le moltissime domande sono state esaminate e valutate sottolineando come quest'anno il bando sia stato aperto già dalla fine di ottobre e gli esiti presentati con dieci giorni di anticipo rispetto al 2019”.

Fra 191 proposte presentate la commissione ne ha selezionate 172 che rispondevano ai requisiti del bando mentre 43 sono state escluse; 24 gli eventi inclusi di ufficio nel calendario. Restano fuori da questo bando gli eventi di rievocazione storica per i quali nelle prossime settimane verrà aperto un apposito avviso. Agli eventi Vivi Lucca 2020 il Comune darà il proprio supporto in diversi modi: dal patrocinio non oneroso al contributo economico fino al 70% delle spese, dal riconoscimento di benefici economici indiretti (ad esempio la concessione di sale a titolo gratuito) fino alla compartecipazione o alla convenzione. Per promuovere e far conoscere complessivamente il calendario sarà realizzata una brochure che suddivide le manifestazioni durante le diverse stagioni. La brochure sarà poi distribuita nelle strutture comunali, nei punti di accoglienza turistica e nelle diverse sedi delle associazioni di categoria per la diffusione nei negozi, alberghi e ristoranti. Il calendario unico sarà inoltre diffuso attraverso i mezzi web gestiti dall'ufficio turismo e attraverso la pagina Facebook: viviluccaevent&experience. La conferenza stampa è stata anche l'occasione per la presentazione di alcuni filmati realizzati appositamente da Infinityblue per amministrazione comunale per la promozione di ViviLucca 2020 sui canali web, tv e social.