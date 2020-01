Politica



Confesercenti: "Antico Caffè delle Mura, cambio gestione sarebbe un danno"

venerdì, 24 gennaio 2020, 13:04

“Il cambio di gestione dell'Antico Caffè delle Mura, con l’apertura di un locale giapponese, sarebbe un danno di immagine alla città e soprattutto alle tradizioni per le quali Lucca è conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Per questo, indipendentemente dalla proprietà, crediamo sia fondamentale tutelare e mantenere inalterata l'offerta storico artistica che quel luogo rappresenta”.



Confesercenti Toscana Nord, con la sua responsabile Lucca Francesca Pierotti, interviene sulla vicenda dell’Antico Caffè delle Mura e della sua trasformazione in un locale giapponese attraverso una nuova società di gestione. “Le Mura, e questo storico locale, individuano l'essenza e l'identità stessa della città – spiega ancora Pierotti - e per tale motivo auspichiamo che tale identità sia preservata e conservata. Entrando nello specifico ci auguriamo che ci possano essere strumenti normativi che possano ancora mantenere la storicità dell’esercizio".



"E comunque l’episodio deve servire – conclude la responsabile Lucca di Confesercenti Toscana Nord – affinchè l’amministrazione comunale riveda anche con la collaborazione delle associazioni di categoria le convenzioni per la gestione di beni storici o di particolare pregio per la città in una ottica di forte tutela. Partendo proprio da quella del 2009 legata al Caffè delle Mura”.