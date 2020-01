Politica



Danneggiamenti e festa abusiva, Barsanti: "Basta spazi pubblici a chi non rispetta le regole"

venerdì, 10 gennaio 2020, 13:01

Sulla denuncia per danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e festa abusiva presso il Borda Fest, svoltosi durante i Comics nella sortita San Martino, interviene il consigliere comunale Fabio Barsanti. "Ciò che avevo evidenziato ha trovato conferma nelle indagini della Polizia municipale: telecamere pubbliche oscurate, somministrazione abusiva, guadagni illeciti. La giunta Tambellini si assuma la responsabilità delle coperture che dà all'estrema sinistra. Per dieci giorni perché nessuno ha guardato le telecamere?".

"Se non avessi denunciato l'oscuramento delle telecamere e protocollato un'interrogazione rivolta all'assessore Raspini - continua Barsanti - dubito che saremmo giunti ad accertare l'ennesimo abuso compiuto ai danni di uno spazio pubblico da parte dell'estrema sinistra, che per questo evento occupò già nel 2014 il chiostro di Sant'Agostino. Oggi continuano ad abusare della città, grazie agli spazi concessi dall'amministrazione Tambellini. Erano già state fatte segnalazioni ma il Comune non è intervenuto e ha lasciato per dieci giorni le telecamere oscurate, di fatto tollerando cosa accadeva all'interno".

"E' da anni che le Mura vengono usate per fare questa festa abusiva senza alcuna autorizzazione per musica, cibo e alcool, generando un guadagno illecito. Mentre al contrario esercenti e commercianti lucchesi subiscono controlli stringenti ed eventuali pesanti multe. A ciò si è aggiunto quest'anno il danneggiamento delle telecamere pubbliche, lasciando la zona oscurata anche ben oltre i Comics".

"Tutto questo - continua la nota - in un luogo pubblico concesso dal Comune, fra l'altro senza il pagamento anticipato della concessione come invece prevederebbe il regolamento comunale. Si tratta dell'ennesimo trattamento di favore di Tambellini alla "Lucca buona" che lo ha appoggiato alle elezioni? Ricordiamo l'accertamento del danno erariale per il mancato pagamento di canoni al Foro Boario, o la sua concessione per preparare i famosi scontri con la polizia durante il G7. Ma anche la concessione della Biblioteca Popolare e di Idefix a Sant'Anna, oggetto da tempo di segnalazioni da parte dei cittadini".

"Dalla vicenda emerge chiaramente come vengano gestiti gli spazi pubblici da parte della giunta Tambellini - conclude il consigliere di opposizione - che da sette anni applica un trattamento di favore nei confronti di un'estrema sinistra che non ha alcun rispetto della cosa pubblica. Questa volta davanti alle conclusioni della Polizia municipale la Giunta non potrà esimersi dal prendere provvedimenti, primo fra tutti quello di non concedere più spazi pubblici al Borda Fest. Ma accanto ai denunciati per la festa abusiva, bisogna stigmatizzare il Comune perché non ha agito prima".