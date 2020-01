Politica



Francesco Cellai sostituisce Pierotti in consiglio comunale

mercoledì, 22 gennaio 2020, 09:10

di Lorenzo Vannucci

Sarà Francesco Cellai il nuovo consigliere comunale in quota Partito Democratico presso il comune di Lucca: la consigliere uscente, già presidente della commissione urbanistica, ha scelto di rimettere il proprio mandato nei primi giorni del 2020 per andare a dirigere la Confesercenti cittadina. Tale passaggio di consegne è stato formalizzato nel corso della seduta consiliare di ieri, svoltasi, come da abitudine, presso Palazzo Santini, attraverso la votazione della necessaria surroga.

Nel corso dei lavori da una parte i colleghi del nuovo consigliere comunale hanno fatto le congratulazioni allo stesso Cellai per il nuovo incarico; dall'altra sono state sollevate delle perplessità da alcuni esponenti della minoranza consiliare: è il caso del rappresentante del M5S, Massimiliano Bindocci, che ha voluto sottolineare come "La Pierotti, già non riconfermata assessore, si è dimessa per andare ad accettare un nuovo incarico. L'augurio è che il nuovo arrivato a Palazzo Santini possa portare una ventata di novità".