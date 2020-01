Politica



Gay aggredito ad Altopascio, bandiera arcobaleno a palazzo dei Bradipi a Lucca

martedì, 14 gennaio 2020, 13:09

Il sindaco, insieme ad alcuni assessori e consiglieri comunali, ha esposto sulla facciata di Palazzo dei Bradipi in via S. Giustina la bandiera arcobaleno, a significare la vicinanza e la solidarietà nei confronti delle vittime dell'aggressione omofoba avvenuta sabato scorso ad Altopascio.

L'iniziativa è stata promossa dal consigliere comunale Daniele Bianucci che è referente del sindaco per i diritti e va nella direzione del lavoro portato avanti in questi anni dall'amministrazione Tambellini per combattere il pregiudizio e sostenere i diritti di tutti i cittadini.