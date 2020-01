L'opposizione: "Gravi disagi per la raccolta rifiuti, ma le tasse sono al massimo"

Altri articoli in Politica

sabato, 4 gennaio 2020, 17:03

Lo sostiene in una nota il gruppo consiliare di SiAmoLucca in merito agli sviluppi del procedimento sulla caduta del bimbo francese dalle Mura, e dopo che gli avvocati della famiglia hanno auspicato il coinvolgimento della parte politica in questa vicenda

sabato, 4 gennaio 2020, 14:03

Posti in piedi, oltre trecento persone e menù a buffet nei locali strapieni affacciati sulla darsena viareggina per i simpatizzanti, militanti e vertici del partito a livello regionale e nazionale

sabato, 4 gennaio 2020, 14:01

"Gli animali non si divertono". Questo lo slogan sullo striscione esposto ieri sera nei pressi del Circo Royal in via delle Tagliate da alcuni militanti de La Foresta Che Avanza, gruppo ecologista di CasaPound Italia, per denunciare l'ennesimo arrivo in città di un circo con animali

giovedì, 2 gennaio 2020, 17:17

Il documento di programmazione è stato approvato dal consiglio comunale insieme al Bilancio di previsione. L'assessore Marchini: "Abbiamo inserito tutti interventi realizzabili e in linea con il programma di mandato"

giovedì, 2 gennaio 2020, 16:14

I giovani virgulti dell'estrema sinistra lucchese hanno affisso in giro per la città questo volantino No al circo con gli animali con cui incitano, tra l'altro, a lanciare sassi contro chi sta in fila a fare i biglietti e a danneggiare le auto in sosta nel parcheggio

giovedì, 2 gennaio 2020, 12:42

E' quanto ha dichiarato il senatore Massimo Mallegni commentando durante un incontro con i cittadini il caso del primario di oculistica dell'azienda all'Ospedale San Luca sospeso dall'azienda Ausl Toscana Nord Ovest in seguito ad un post polemico sulla riduzione delle liste di attesa