M5S Lucca, un aiuto concreto alle scuole

venerdì, 31 gennaio 2020, 13:54

Facciamo Eco Scuola. Il Movimento 5 Stelle di Lucca, desidera promuovere e portare a conoscenza di dirigenti scolastici, insegnanti e genitori del nostro territorio l'iniziativa “Facciamo Eco Scuola”.

Dopo il successo dell’edizione 2018, nata da una proposta dei portavoce regionali del Movimento 5 Stelle, anche quest'anno le restituzioni volontarie degli stipendi dei portavoce nazionali saranno destinate alle scuole pubbliche del Paese. La somma accantonata per l’iniziativa ammonta complessivamente a oltre 3 milioni di euro, provenienti dalla rinuncia di parte delle indennità e rimborsi previsti per i portavoce.

A differenza della scorsa edizione, all’iniziativa Facciamo Eco Scuola, possono partecipare le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado situate in tutte le Regioni italiane.

Le somme dovranno essere impegnate per finanziare idee-progetto che promuovano la sostenibilità e l’educazione ambientale.

I progetti dovranno contenere almeno una delle seguenti finalità:

A. Riduzione dell’impronta ecologica per l’efficientamento energetico e fonti rinnovabili (ad esempio installazione d’impianti fotovoltaici e solare termico sui tetti della scuola); riduzione dei rifiuti e/o loro recupero/riciclo/riuso; installazione d’impianti di compostaggio di comunità per scuole; riduzione del consumo e/o recupero dell’acqua; promozione e riutilizzo di prodotti a km zero e riduzione dello spreco alimentare.

B. Interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici con particolare riferimento ad aule, laboratori didattici e palestre, incluse le indagini diagnostiche sugli edifici; rimozione di amianto; opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.

C. Mobilità sostenibile per il trasporto collettivo casa-scuola (acquisto scuolabus) o progetto “bicibus” e “pedibus” allo scopo di incentivare il trasporto sostenibile a piedi o in bicicletta.

D. Percorsi formativi aventi per oggetto l’educazione ambientale ad esempio l’incremento dell’attuale proposta formativa (se presente) e/o nuovi percorsi formativi condivisi tra il corpo docente e le famiglie.

E. Rigenerazione degli spazi scolastici come il loro utilizzo per iniziative culturali, sociali e aperte alla comunità; piantumazione e forestazione urbana; realizzazione di orti scolastici.

F. Giornate per la sostenibilità, ovvero all’aria aperta finalizzati al recupero e alla pulizia partecipata di aree verdi, piazze, aree giochi del proprio quartiere.

Ogni istituto potrà presentare un solo progetto avente una sola delle finalità riportate.

Per le finalità alle lettere A_B_C_ il contributo massimo è € 20.000 per le finalità

D-F-E di € 10.000.

Il MoVimento 5 Stelle intende chiarire che, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, nessuna scuola sarà chiamata a partecipare attivamente ad eventi di natura politica, né saranno richieste forme di pubblicizzazione dell’iniziativa da parte delle stesse.

Ogni istituto, pertanto, nel rispetto della propria autonomia, potrà presentare l’idea-progetto che sarà valutata ed eventualmente finanziata dal MoVimento. Le somme erogate dovranno intendersi esclusivamente quali donazioni volontarie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi proposti dagli stessi istituti. I progetti da finanziare saranno scelti a seguito di votazioni su base regionale degli iscritti alla piattaforma Rousseau. Attraverso il nostro strumento di democrazia diretta, i cittadini dei singoli territori potranno valutare le migliori proposte da realizzare.

Si ricorda che le somme disponibili, risultando nella totale disponibilità dei portavoce, in quanto provenienti da parte delle retribuzioni e dalle indennità loro spettanti, non saranno sottratte ad alcuna finalità pubblica.

Gli istituti scolastici interessati a partecipare all’iniziativa dovranno inviare richiesta

entro il 29 febbraio 2020,

compilando, in ogni sua parte il form a questo link: https://forms.gle/kqZXSBERbXvbxrsw7

e inviando la documentazione richiesta.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, inviare una mail all’indirizzo: facciamoscuola@movimento5stelle.it