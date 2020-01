Politica



Martinelli: "Scomparsa Baldassari, la sua perdita lascia un grande vuoto"

venerdì, 10 gennaio 2020, 12:47

“È un momento di grande dolore per la perdita di un amico che mi ha insegnato tanto e seguito fin dall’inizio del mio percorso politico”. Lo dichiara il consigliere di Lucca Marco Martinelli ricordando Lando Baldassari, ex sindaco di Pescaglia.



"Ricordo di lui - aggiunge Martinelli - la sua instancabile voglia di fare per il bene della sua comunità, Pescaglia, per la quale ha dedicato grande parte della sua vita. In particolare i suoi continui viaggi a Roma al ministero dell’ambiente e al ministero delle infrastrutture da Altero Matteoli per ottenere finanziamenti utili per realizzare opere che hanno sensibilmente migliorato il territorio di Pescaglia".



"Ricordo poi - prosegue Martinelli- con grande simpatia i momenti conviviali che amava organizzare al ristorante da Valentino a Fiano. Gli attestati con le onorificenze che ogni volta che andavo a trovarlo orgogliosamente mi mostrava così come le sue immancabili cravatte americane. La sua perdita lascia un grande vuoto tra noi. Esprimo sincere condoglianze a tutta la famiglia".