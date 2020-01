Martinelli: “Sgravi fiscali per gli abitanti e titolari attività di Pontetetto”

Altri articoli in Politica

mercoledì, 22 gennaio 2020, 09:15

Con una intesa trasversale è stato raggiunto, in seno al consiglio comunale riunitosi nella serata di ieri presso la sede di Palazzo Santini, un accordo per una revisione, dove per revisione si intende l'introduzione di una nuova fattispecie possibile, della normativa riguardante i posti auto riservati a portatori di handicap

mercoledì, 22 gennaio 2020, 09:10

Sarà Francesco Cellai il nuovo consigliere comunale in quota Partito Democratico presso il comune di Lucca: la consigliere uscente, già presidente della commissione urbanistica, ha scelto di rimettere il proprio mandato nei primi giorni del 2020 per andare a dirigere la Confesercenti cittadina

martedì, 21 gennaio 2020, 16:13

"Manifattura Tabacchi e Piano della sosta: c'è una ricetta del centrodestra". Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali Serena Borselli, Cristina Consani, Simona Testaferrata, Alessandro Di Vito, Marco Martinelli, Remo Santini e Enrico Torrini

lunedì, 20 gennaio 2020, 17:45

Sussurri e, per ora, niente grida: Mario Pardini, 46 anni, presidente di Lucca Crea, potrebbe essere quel volto nuovo in grado di rappresentare il centrodestra alle elezioni amministrative del 2022

sabato, 18 gennaio 2020, 17:10

"Sulla battaglia contro lo smog stiamo assistendo a dei provvedimenti grotteschi". A sottolinearlo, in una nota, è il gruppo consiliare di SìAmoLucca

sabato, 18 gennaio 2020, 14:59

Il Movimento 5 Stelle di Lucca, tramite il suo portavoce Massimiliano Bindocci, interviene sul problema della qualità dell'aria a Lucca