Politica



Martinelli: “Società partecipate: l’amministrazione Tambellini ha smantellato un sistema che aveva creato negli anni ricchezza e posti di lavoro a Lucca”

mercoledì, 22 gennaio 2020, 17:15

“Società partecipate: l’amministrazione Tambellini ha smantellato un sistema che aveva creato negli anni ricchezza e posti di lavoro a Lucca”. È andato giù duro il consigliere Marco Martinelli commentando in consiglio comunale la relazione sulle società partecipate del comune di Lucca.

"L’amministrazione Tambellini - ha attaccato Martinelli - ha pesantemente impoverito il tessuto economico sociale di Lucca andando a minare aziende come Gesam che da sempre ha rappresentato un fiore all’occhiello delle società partecipate. La giunta di sinistra non ha minimamente studiato soluzioni nel rispetto della Legge che potessero salvaguardare le aziende bensì si è preoccupata di trovare pareri per avvalorare il piano di svendita delle partecipate. Basti pensare al parere che la Lucca Holding ha portato a suffragio della vendita di Gesam gas e luce basato sulla sentenza del Tar Puglia per la vendita di un centro termale della Regione".

"Non abbiamo riscontrato - attacca Martinelli - in questi oltre 7 anni di amministrazione Tambellini, neppure un’azione posta a favore delle attività produttive del territorio. Viceversa abbiamo notato un costante impegno della sinistra, attuato in punta di diritto, che ha portato ad indebolire la forza economica delle nostre società. La relazione di Cantini tesse le lodi a questa Amministrazione per il bel lavoro portato a compimento e per la riduzione dei compensi agli Amministratori, senza rendersi conto dell'impoverimento conseguente al loro operato".