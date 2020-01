Politica



PalP e Rifondazione: "Fabio Perini, solidarietà ai lavoratori in sciopero"

martedì, 14 gennaio 2020, 14:19

Potere al Popolo e Rifondazione Comunista intervengono in sostegno dello sciopero di stamani davanti ai cancelli della Fabio Perini.



"Esprimiamo vicinanza e solidarietà - si legge nella nota - ai lavoratori della Perini che stamani, al termine di una assemblea sindacale, hanno deciso di animare uno sciopero ed un picchetto di fronte alla fabbrica, in solidarietà con i colleghi della sede di Bologna che stanno affrontando la chiusura dello stabilimento.

Nell’epoca in cui rassegnazione e indolenza fiaccano le rivendicazioni operaie in tutta Italia, in contrasto con l’esempio francese in cui uno sciopero di oltre un mese sta costringendo il governo ad un retrofront sulla riforma delle pensioni, gli operai della Perini sanno benissimo che la lotta dei colleghi bolognesi li riguarda direttamente. Solo la solidarietà ed unità di categoria può infatti porre un freno alle speculazioni dei gruppi padronali che, in nome del profitto, non si fanno scrupoli nel giocare letteralmente con la vita delle persone, approfittando del totale disimpegno delle istituzioni di fronte alle emergenze lavorative ed occupazionali.

Consci del bisogno urgente di ricostruire momenti di lotta unitaria tra i lavoratori, ci rendiamo quindi fin da subito disponibili a sostenere i lavoratori in qualunque azione o rivendicazione che decidessero di avanzare".